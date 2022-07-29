本报记者 沈小晓

埃中友好示范学校位于埃及十月六日城。学校大门上印着方方正正的“你好”两个汉字，教学楼的外墙壁上张贴着用中文书写的“启发学生的创新和创造精神”，迎面走来的学生也争先恐后地说着“你好！”

上课铃响，埃及教师法蒂玛·霍萨姆用粉笔在黑板上写下中文句子：“我家有三口人”“爸爸、妈妈和我”“我的爸爸是医生”。讲台下，几十个孩子聚精会神，跟着老师一起做笔记、练习说中文。“很多学生对学习中文有着浓厚兴趣，尤其喜欢听我介绍中国的名胜古迹、讲述中国的历史故事。”霍萨姆说。

校长梅瓦特·努曼告诉记者，“这是吉萨省最好的公立学校之一，是中国人民送给我们的一份礼物。”埃中友好示范学校是中国政府加强与发展中国家合作、援助非洲的重点项目之一，由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，于2009年投入使用。

据介绍，该校的中文教学一直走在埃及中小学校的前列，不仅是埃及第一所教授中文的全日制中学，还是开罗大学孔子学院在埃的11个汉语教学点之一。开罗大学孔子学院教师刘阳阳和同事们定期会来到这里，教授汉语水平考试（HSK）课程。“课程之余，我们也会教学生一些简单的中文歌曲、剪纸等，很多埃及学生都希望有机会去中国旅游和学习。”刘阳阳说。

为了让孩子尽早接触中文，纳什娃·阿卜杜勒哈基姆·法赫米（中文名“华小文”）的父母把她送到了这所学校，目前华小文正在高三年级就读。“学习中文让我发现了一个闪光的自己。”曾经的华小文性格内向，加之父母工作较忙，平时很少与人交流。但在学习中文的过程中，她的性格越来越开朗。“老师表扬我发音准确、学得快，这给了我很大的信心。”此后，华小文学习中文的热情日益高涨。“中文是一种非常美的语言，无论是抑扬顿挫的语调，还是一笔一画的字形，都深深吸引着我。”

2019年，华小文参加了开罗大学孔子学院组织的中国语言文化营活动。华小文来到中国，游览了长城、故宫，探索悠久历史；乘坐了高铁，感受“中国速度”……这段难忘的经历，让她领略了博大精深的中国文化，感受到中国的蓬勃发展。“中国和埃及都有着古老的历史和悠久的文化。学习中文让我有机会了解中国这个伟大的国度。”如今，华小文已经连续参加三届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区比赛，获得过两次特等奖和一次一等奖，成了这所学校和父母的骄傲。

为帮助学校更好地开展中文教育，自学校建成以来，中国政府向学校赠送了电脑、电视、语音实验室等教学及办公设备。新冠肺炎疫情期间，学校教学工作面临困难，中国建筑股份有限公司埃及分公司还赠送了一批儿童口罩、文具、图书等，并对学校进行了一次义务修缮。

经过10多年发展，埃中友好示范学校已经成为当地传播中国语言和中华文化的重要平台，吸引和培养着越来越多像华小文一样喜欢中文的埃及学生。埃及规划与国际合作部前部长纳佳表示，这所学校为埃及学生学习中文提供了良好的平台，“学校培养出一代会讲中文、了解中国文化的埃及孩子，相信他们未来将为埃中关系发展作出积极贡献”。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 04 版）

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