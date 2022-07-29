新华社塔什干7月28日电 （记者蔡国栋）7月28日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见国务委员兼外长王毅。

米尔济约耶夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，预祝中共二十大圆满成功，表示乌方由衷感谢中方为乌推进改革开放、减贫、抗疫提供的宝贵帮助和对乌维护社会稳定的有力支持，乌中秉持互信互助、互利共赢、睦邻友好原则，推动两国关系不断迈上新台阶。乌方珍视两国高水平战略沟通协作，始终视中方为可信赖的伙伴，乌也将永远是中方可靠的朋友。

王毅转达习近平主席对米尔济约耶夫总统的亲切问候，表示中方愿同乌方一道，以中乌建交30周年为新起点，以两国元首重要共识为指引，加快发展战略对接，加大相互支持，推动中乌关系继往开来、提质升级，更好造福两国和两国人民。

王毅强调，中乌是友好近邻和全面战略伙伴，两国在安全上唇齿相依、休戚与共。中方坚定支持乌方推进建设“新乌兹别克斯坦”既定目标，坚定支持乌维护国家主权安全和社会稳定，坚决反对任何势力干涉乌内部事务。中国永远是乌可以信赖、倚重的朋友和伙伴，愿推动双边关系朝着构建中乌命运共同体的方向共同努力。中乌双方可加快推进中吉乌铁路项目可研，进一步扩大双方经贸、投资、能源、农业、抗疫、减贫和数字经济等领域合作，探讨在中乌政府间合作委员会框架内成立减贫合作分委会。

米尔济约耶夫表示，愿与中方探讨构建乌中命运共同体的途径和内涵，期待加快推进中吉乌铁路，积极开展互联互通合作，乌方高度重视设立减贫合作分委会，将指派高级别官员牵头相关工作。乌方坚定支持并将积极参与习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，感谢中方对乌方担任上合组织主席国和筹办撒马尔罕峰会的支持。

王毅表示，中方愿继续支持乌方主席国作用，确保今年上合组织峰会圆满成功，实现上合组织更大发展。

同日，王毅还同乌兹别克斯坦代外长诺罗夫举行会谈。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 04 版）

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