新华社塔什干7月28日电（记者蔡国栋）7月28日，国务委员兼外长王毅在塔什干同乌兹别克斯坦代外长诺罗夫举行会谈。

王毅表示，建交30年来，中乌关系经受住了国际风云考验，愈发坚韧有力；中乌友好克服挑战，愈加牢不可破；中乌合作取得一个个成果，愈显生机活力。这得益于两国元首的战略指引和两国人民的共同努力。中方坚定支持乌维护国家主权安全和社会稳定，继续走符合本国国情的发展振兴之路，反对任何外部势力干涉乌内政。愿以两国元首重要共识为遵循，推动两国关系不断实现跨越式发展，开辟中乌更加友好、更加互信，共同发展、共同繁荣的下一个30年。

诺罗夫表示，乌中是好兄弟、好朋友。30年来，两国始终相互尊重、平等相待，成为互利合作的典范，地区和平发展的稳定锚。双方在抗击新冠疫情中团结互助，友好关系更加牢固。两国元首保持高频互动，共同规划两国关系发展方向，将乌中合作提升至前所未有的高水平。双方各领域合作机制运行顺畅，务实合作取得丰硕成果。乌方珍视乌中友好，期待借鉴中方的发展经验，共同推动乌中关系迎来更加光明的未来。

诺罗夫表示，乌方欢迎并支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议等重要倡议，高度评价中方为发展中国家可持续发展，特别是抗疫、脱贫等领域发挥的关键作用。诺罗夫介绍了乌方为将于秋季举行的上海合作组织峰会所作筹备工作进展，感谢中方的大力支持。王毅表示，中方赞赏并支持乌积极履行上合主席国职责，愿同乌一道，凝聚更多共识，为峰会做好全面准备。

双方对两国经贸合作迅速提升感到高兴，对实现两国元首确立的100亿美元双边经贸额目标充满信心，将继续高质量共建“一带一路”，遴选和落实一批大项目，提升两国产业、投资合作规模和质量。加快推进中吉乌铁路可行性研究，努力提高中哈乌铁路、中吉乌公路运力，加强中吉乌公铁联运。共同维护中国－中亚天然气管道安全稳定运营。挖掘农业合作潜力，加紧共建中国－中亚农业合作中心。

双方将扩大疫苗联合生产，中方支持乌打造地区疫苗生产研发中心，将继续在乌开展“健康快车国际光明行”，再为乌500名白内障患者免费做复明手术，并在乌设立防盲合作中心。

双方将深化人文交流和地方合作，中方欢迎乌留学生早日返华复学，将为首批人员赴华提供便利。

双方还就中国中亚合作、阿富汗局势等交换了看法。

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