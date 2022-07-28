新华社德黑兰7月28日电 （国际观察）中东国家谋求战略自主

新华社记者高文成

美国总统拜登日前结束上任以来的首次中东之行后不久，中东地区外交大事频频：土耳其总统埃尔多安、俄罗斯总统普京与伊朗总统莱希在伊朗首都德黑兰举行三方会谈，阿联酋总统穆罕默德上任以来首次出访选择法国而非传统盟友美国，伊朗继续谋求与沙特对话以促成两国关系正常化等等。

分析人士指出，一系列地区动态表明，中东地区国家逐渐认清美国出于一己私利、固守霸权思维、蓄意搅动地区局势的真面目，不愿再一直追随美国选边站队，同时基于对发展与安全的追求，其战略自主性明显增强。

拒绝选边站队

乌克兰危机升级后，包括部分美国盟友在内的一些中东国家拒绝选边站队，不愿跟随美国等西方国家加入“反俄阵营”。如联合国安理会2月就美国等国发起的谴责俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动的决议草案进行表决时，阿联酋投了弃权票。

另外，与俄罗斯进行能源博弈的美英等国一直催促中东产油国增产，以压低油价，缓解在欧洲地区越发严重的能源危机，并对受制裁的俄罗斯进一步施压。但沙特、阿联酋等国对此反应并不十分积极。

沙特政治分析人士苏莱曼·阿基里指出，与俄交恶并不符合海湾国家的利益，特别是双方同样是“欧佩克+”机制内的成员，有共同的经济利益，海湾国家将继续在乌克兰问题上保持相对中立的立场。

美国《纽约时报》日前刊文说，中东地区不再是美国外交的重心，这已使美国与阿联酋关系降温，而对俄政策的分歧成为两国关系受损的最新信号。海湾国家出于自身考虑，对增加石油产能的要求回应冷淡。

对俄制裁、石油增产等问题上的态度表明越来越多中东国家逐渐选择以自身国家利益为准则行事，而非唯美国马首是瞻。总部位于伦敦的国际战略研究所中东政策研究员哈桑·哈桑认为，海湾国家正在衡量他们拥有战略自主权、捍卫自己国家利益的能力。

不再“随美起舞”

分析人士指出，美国长期通过“拉一派打一派”挑动集团对抗的方式来巩固其在中东地区的影响力，美国的中东政策充斥霸权主义、强权政治和零和思维。近年来，美国在中东地区战略收缩，不惜牺牲中东盟友的核心利益和关切，导致美国同盟友之间龃龉不断、信任受损、裂痕加大。美国还不断挑拨地区国家内斗，这些都不符合中东国家自身利益，让中东国家不愿再继续“随美起舞”。

“伊朗威胁”是美国挑拨中东地区内部矛盾的一大抓手。在拜登中东之行期间，美方企图挑动中东多国同伊朗对抗，打造“中东版北约”，但美国的伎俩未能得逞。中东地区国家对所谓“中东版北约”并不买账，包括海湾阿拉伯国家在内的地区国家选择与伊朗缓和或发展关系。伊朗外交部发言人卡纳尼25日说，伊朗此前与沙特在伊拉克首都巴格达举行的五轮会谈结果“良好且令人鼓舞”，下一轮会谈有望提升到政治层面。

约旦外交大臣艾曼·萨法迪日前表示，对话是解决现有紧张局势的最佳政策，“该地区的危机已经够了，我们不需要更多的紧张局势”。

此外，拜登日前在沙特吉达与地区国家领导人举行的峰会上声称，美国不会离开中东，不会留下一个由其他大国来填补的真空。面对美国挑拨，沙特外交国务大臣朱拜尔接受美国媒体采访时说，沙特将继续加强与美国以及其他大国的关系，两者“并不互斥”。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达认为，中东国家正在有意识地摆脱或减少域外势力对该地区的影响，其如何选择自己的发展道路应该得到尊重。

谋求战略自主

近年来，中东国家战略自主意识不断增强，越来越多的地区国家不再愿意充当美国行使霸权的“棋子”。与此同时，土耳其、沙特、埃及、阿联酋等中东地区大国在地区事务上的作用不断提升。

范鸿达说，中东正在被重塑，而这一过程是由区域内国家主导的。推动国家发展是中东国家目前的普遍需求，这一政策正被不断提升到更加重要的位置。中东国家之间为此需要加强合作，土耳其、以色列、伊朗、沙特等国最近的外交互动证明，中东国家已经在这样做了。

为了掌握更多战略自主权，中东国家进行了经济多元化探索，尝试解决经济模式单一、抵御风险能力不足等问题。沙特于2016年发布“2030愿景”和“国家转型计划”，希望通过改革和投资，逐步实现经济增长、转型和多元化。阿联酋通过经济改革，不断巩固加强其在中东地区重要商贸金融物流中心的地位，全球竞争力、创新、营商环境等指标位居世界前列。

英国牛津大学研究员阿迪勒·马利克说，一个经济上独立的中东可以具备挑战外部霸权的能力，从而打破域外势力“分而治之”带来的长期影响。

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