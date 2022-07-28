新华网昆明7月28日电（记者 侯强）在中老铁路旅客列车上，活跃着这样一群年轻人，他们在列车班组的各个岗位上将自己的青青活力投入到服务乘客之中，为中老铁路列车增添了青春的色彩。

而要真正把服务做到好，又谈何容易。列车长赵莹静为了能消除外籍旅客因语言不通产生的无助感，苦练老挝语、泰语和英语；中老铁路首发列车司机胡坚不断磨炼驾驶技术以实现平稳行驶，甚至达到“车到客不知、车停客不晓”的境界；傣族列车员依波逢时常以“我代表的是中国铁路的形象”激励着自己，在服务工作中全力以赴、真心付出。

赵莹静：帮助遇到困难的旅客就是我的“工作成就”

1989年出生的赵莹静自称是一名“铁三代”，爷爷曾是一名铁道兵，外公和母亲都是铁路系统职工。在她的童年记忆里，满是火车驶过时发出的轰隆声和一眼望不到头的铁轨，“我与铁路可是打小的交情了。”赵莹静笑着说。

7月27日，列车长赵莹静在整理旅客的行李。新华网记者 侯强 摄

中老铁路开通前，中国铁路昆明局集团有限公司通过“双骨干”培养180名既懂老挝语、又懂铁路专业的技能骨干，赵莹静成功入选。苦练老挝语、泰语和英语，让乘客们在列车上不因语言不通而感到孤单无助，成为了赵莹静的一项工作目标。

功夫不负有心人，赵莹静的外语技能在工作中帮助了不少听不懂中文的“老外”。

赵莹静曾经帮助过一位来自英国的女士。这位旅客在站台等车的时候，看上去表情有点慌张、东张西望不知所措。当赵莹静走上前，用英文说出“您需要帮助吗？”对方的笑容一下就回到了脸上，并对赵莹静说，自己来自英国，初到中国不知道怎么购买当地的手机卡，去西双版纳怎么找到酒店等等。赵莹静不仅一一作答，还为她制作了给出租车司机看的写着酒店名称的中文小纸条。到站后，赵莹静还安排了同事送其出站。“我看到她高兴，我也感到高兴，我觉得这就是我的工作成就。”赵莹静说。

胡坚：“车到客不知、车停客不晓”是我追求的境界

今年29岁的列车司机胡坚是红河哈尼族彝族自治州人，2013年从部队退伍后，他来到昆明机务段工作。

图为中老铁路首发列车司机胡坚在工作中。（图片由受访者提供）

“干一行，就要爱一行，干就要干好。”胡坚是这么说的，也是这么做的。在为中老铁路选拔首发列车司机的比赛中，胡坚凭借其过硬的驾驶技术，从报名参选的39名司机中脱颖而出，成为中老铁路首发列车司机。

中老铁路沿线地质情况复杂，桥隧比高，线路坡道较大，要把列车开得稳当平顺，绝非易事，非下苦功不可。

在正式通车前的试车阶段，胡坚要先将中老铁路上每一座桥梁、隧道、坡道的情况烂熟在胸；在驾驶中，他要不断总结如何精准控制车速、哪个坡道需要哪种操作、哪个区间需要提几级手柄，甚至形成了“肌肉记忆”。

胡坚说，驾驶机车要为旅客提供平稳舒适的乘坐感受，“车起客不知，车停客不晓”是我们列车司机追求的境界。

依波逢：保持微笑，“我代表的是中国铁路的形象”

24岁的傣族列车员依波逢娴熟地为旅客递上一杯咖啡，虽然因防疫要求戴着口罩，但是从依波逢弯起的眉眼可以看出，这个身着“丝路花语”工作服的姑娘是在微笑着服务。

7月27日，列车员依波逢为旅客递上一杯咖啡。新华网记者 侯强 摄

依波逢的家位于云南西双版纳傣族自治州勐腊县勐满镇上景龙村。依波逢回忆说，父母从小就告诉她，要好好学习，踏实做人，长大后走出大山，去看外面的世界。2017年，依波逢考入昆明冶金高等专科学校，就读应用老挝语专业，终于如父母所愿走出了大山。

“在昆明读书时，看到电视里飞驰的动车在城市间穿梭，为许多地方带去新的希望和生机，我都是满心的羡慕。”依波逢说。

2020年毕业后，依波逢经笔试和面试，成功入选中国铁路昆明局集团有限公司的小语种人才储备计划，当上了一名列车员。

踏上工作岗位后，依波逢干劲十足。为了尽快成为一名合格的中老铁路客运列车员，她加倍努力学习理论知识，并不断实践练习。去年12月，她的梦想成真了，她和班组同事一起成为中老铁路首发列车的列车员。

依波逢说，中老铁路客运列车员代表中国铁路的形象，要用高标准严格要求自己，与旅客的每一句交流、为旅客送上的每一杯咖啡、对旅客的每一次帮助都要做到最好。

(责编：苏缨翔、杨牧)