人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国报告超4600例猴痘病例

2022年07月28日14:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶7月27日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心27日更新的数据显示，美国已累计报告4639例猴痘病例，在该机构统计的全球本次猴痘疫情各国病例数中居于首位。

　　最新数据显示，纽约州、加利福尼亚州、伊利诺伊州是全美报告猴痘病例数最多的3个州。其中，纽约州的病例数达1228例。

　　美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基日前表示，随着检测量增加、各地病例报告系统改进以及病毒持续传播，美国的猴痘病例数还会继续增加。

　　有美国公共卫生专家指出，由于检测能力不足，美国实际猴痘病例数可能远高于官方统计数据。随着病毒传播加剧，更多人面临的感染风险增加。

　　美疾控中心22日确认，美国已发现两例儿童感染猴痘病毒病例。目前两名儿童情况良好，正在接受抗病毒药物治疗。

　　此外，据美国媒体报道，美疾控中心官员23日确认，美国发现首例孕妇感染猴痘病例。这名孕妇已成功分娩，她和新生儿情况良好，孩子并未感染猴痘病毒。

　　美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇26日表示，猴痘对包括孕妇和儿童在内的群体构成“严重风险”。

　　世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，在数十个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

(责编：贾文婷、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部