新华社洛杉矶7月27日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心27日更新的数据显示，美国已累计报告4639例猴痘病例，在该机构统计的全球本次猴痘疫情各国病例数中居于首位。

最新数据显示，纽约州、加利福尼亚州、伊利诺伊州是全美报告猴痘病例数最多的3个州。其中，纽约州的病例数达1228例。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基日前表示，随着检测量增加、各地病例报告系统改进以及病毒持续传播，美国的猴痘病例数还会继续增加。

有美国公共卫生专家指出，由于检测能力不足，美国实际猴痘病例数可能远高于官方统计数据。随着病毒传播加剧，更多人面临的感染风险增加。

美疾控中心22日确认，美国已发现两例儿童感染猴痘病毒病例。目前两名儿童情况良好，正在接受抗病毒药物治疗。

此外，据美国媒体报道，美疾控中心官员23日确认，美国发现首例孕妇感染猴痘病例。这名孕妇已成功分娩，她和新生儿情况良好，孩子并未感染猴痘病毒。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇26日表示，猴痘对包括孕妇和儿童在内的群体构成“严重风险”。

世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，在数十个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

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