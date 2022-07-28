新华社联合国7月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵27日说，联合国和国际社会要积极支持区域组织有关努力，尊重区域组织主导权和领导力。

戴兵在安理会“加强维护国际和平与安全的区域安排”阿里亚模式会议上作上述表示。他说，区域组织在本地区拥有独特影响，在应对地区挑战方面具有独特优势。非盟、西非国家经济共同体等非洲区域、次区域组织推动落实“消弭非洲枪声”倡议，阿盟积极推动解决巴以、利比亚等中东热点问题，加勒比共同体积极推动海地政治进程。

戴兵表示，区域各国是搬不走的邻居，拥有彼此平等、不可分割和相互依赖的安全利益。区域各国的合理安全关切要得到同等重视，区域国家间的分歧争端要坚持通过对话协商解决。中方提出“非洲之角和平发展构想”，举行首届非洲之角和平会议，就是推动区域国家增进对话，共促和平发展。

关于能力建设，戴兵表示，受新冠疫情和地缘冲突外溢影响，不少区域组织面临能力不足、资源有限问题。联合国和国际社会要在人员培训、机构建设、后勤援助、资金保障等方面向非盟等区域组织提供更多支持，帮助他们提升治理、发展、安全等综合能力，尤其要帮助非盟和平行动获得可预测、可持续的资金。安理会要根据形势变化，及时调整解除对苏丹、南苏丹、中非、索马里、刚果（金）等非洲国家的武器禁运措施，为这些国家提升安全能力创造条件。

戴兵说，中方在中非合作论坛框架下积极推进和平安全领域项目，提升非洲维护和平安全的能力。中方愿同各方一道，为实现非洲大陆的和平稳定贡献力量。

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