人民网巴西利亚7月28日电 （记者邵世均）当地时间7月27日，中国驻巴西使馆同巴中企业家委员会（CEBC）共同举办 “物联网：迈向人机互动新现实”专题线上对话会，此系“中巴数字经济合作系列线上对话会”第二场专题活动。驻巴西使馆临时代办金红军公使、巴西前驻华大使、CEBC主席内维斯，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林及华为、小米、巴西电信运营商VIVO、TIM等两国企业代表出席并发言。中巴相关领域企业高管、专家学者及媒体代表与会。

金红军指出，物联网是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力，正推动人类社会从“信息化”向“智能化”加速迈进。中国5G商用三年多来，网络基建加快推进，万物互联的应用场景日益丰富。“物联网+”教育、医疗、养老、购物、旅游等新业态加速涌现，智慧能源、交通、环保、安防等治理系统高效推广，智能家居等生活体验不断激发新的消费需求。

金红军表示，巴西是互联网大国，已制定物联网发展国家战略，明确将农业、制造业、智慧城市和医疗健康作为四大重点领域。随着5G启用，巴西物联网应用将加速迭代升级。中巴密切物联网合作，不仅有利于升级双边贸易、农业、基建、能矿等传统合作，也将助力两国实现更加绿色、公平、安全、可持续的发展。期待两国各界就中巴在物联网技术研发、前沿应用、人才培养、数据安全等领域合作深入交流，为打造更高质量、更具活力的中巴合作注入动能。

与会嘉宾分别介绍了中巴物联网技术在电子商务、物流仓储、智慧城市、智慧农业、智能家居等广泛领域的前沿应用及发展趋势。CEBC主席内维斯等巴方嘉宾表示，中国物联网技术全球领先，正促进数字经济、网络经济与实体经济的深度融合，加快培育新的生产方式和消费需求。巴中双方应密切交流，探讨数字经济基础设施研发、平台搭建、应用落地、数据流通等领域合作，推动双边务实合作提质升级。

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