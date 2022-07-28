5月国际资本流动报告数据显示，中国所持美债金额首次跌破万亿美元。然而，抛售美债的不止中国。美国最大债权国日本已连续三个月减持美债，加拿大、卢森堡、巴西、爱尔兰等均在减持行列。

美债怎么了？为何遭多国减持？中国国际经济交流中心首席研究员张燕生接受新华网专访时表示，多国减持美债反映了国际社会对美元、美债和美国经济的预期。

【资料图】2020年1月7日，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生在新华网第十届“纵论天下”国际问题研讨会上进行主旨演讲。新华网 李清 摄

今年以来，美国深陷通胀旋涡，几轮激进加息难抑通胀高企。今年6月美国CPI同比上涨9.1%，创近41年峰值。张燕生认为，美联储预期今后还会采取一些加息政策，而加息本身就会提高美债的资金财务成本，产生经济收缩和衰退，因此，市场对美元和美债的长期看法就会趋于悲观，对美债的需求就会下降。

这是6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者 刘杰 摄

今年早些时候，美国联邦政府债务规模就已突破30万亿美元大关，大大超过去年全年约23万亿美元的国内生产总值。“美国现在债台高筑，应该讲是达到一个历史高点，美元的长期趋势是贬值，美国经济很可能在不远的未来陷入衰退。在这种情况下，世界主要国家的明智做法就是减持美债。”张燕生认为，美元、美债和美国经济下一步的风险比较大，减持美债是对未来美元、美债和美国经济可能面临衰退做出的合理反应。

“从资产配置和安全的角度来看，减持美债、增加一些大宗商品的持有等多元化配置十分重要。”张燕生说。（作者：吴轶楠 李雪梅）

(责编：贾文婷、高歌)