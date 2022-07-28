参考消息网7月26日报道 香港《南华早报》网站7月25日刊登题为《为什么美国在西亚和中东煽动反华情绪的努力失败了？》的文章，作者为伊姆兰·哈立德。全文摘编如下：

“美印以阿四国机制”——其名称来自成员印度、以色列、阿联酋和美国——据说是去年10月在阿联酋驻美大使官邸的一个非正式外交聚会上诞生的。当时没人料到，一次简单的餐桌谈话最终会为华盛顿抗衡中国在中东和西亚影响力的努力提供新的外交工具。

但是，短短几个月，“美印以阿四国机制”就以一个主要俱乐部的形式出现。对美国外交来说，这个被刻意标榜为西亚“四方安全对话”集团的战略重要性，可以从美国总统拜登在最近的中东之行中专门为其举行首次会议判断出来。

即便粗略地看一眼这个四国机制的程序和范围，也会发现拜登政府是在故意大力推动和投资这个俱乐部，以抗衡中国在该地区日益增强的影响力。

对美国决策者来说，目前的窘境是，在“印太地区”和中东地区，美国都被视为“安全保护伞”，尽管在某种程度上它是不可靠的。而中国被日益视为一个可靠的贸易伙伴。

这或许是华盛顿和北京的长期全球前景以及它们的形象之间的主要区别。

长期以来，美国决策者一直依赖军事援助和保护作为美国外交的唯一卖点，而中国则一直推动基础设施发展和金融能力建设，以增强其全球影响力。

姗姗来迟的拜登现在似乎正试图通过“美印以阿四国机制”将地缘经济学纳入美国在中东和西亚的战略。毫无疑问，拜登中东之行的核心是争取“对抗北京”的支持。因此，“中国因素”在他访问期间受到高度重视也就不足为奇了。沙特和阿联酋都与中国有着密切且不断深化的贸易关系，它们都更多地受到了拜登的关注。

然而，拜登显然忽略了该地区新兴的地缘政治和经济现实。对他来说不幸的是，利雅得和阿布扎比对任何此类联盟都没有兴趣。拜登政府似乎没有注意到“印太地区”和中东国家都对任何形式的针对中国的新冷战感到越来越疲倦。

同时，这也凸显了他的政府对遏制中国的急躁情绪。华盛顿的决策者坚持陈旧的遏制中国政策，而不是寻求更具建设性的方法。在当前的全球权力结构中，这种僵化的思维不再可行。

在世界各地，人们越来越厌恶加剧的两极化。自冷战结束以来，全球权力结构的动态发生了巨大变化。拜登需要接受权力平衡的新现实，这种平衡更多地基于合作与发展，而非不停的对抗。

(责编：贾文婷、高歌)