安德鲁·科里博克

世界上从来没有“完美的民主”，美国当然也不例外。不过一些美国官员却沉迷于“美国例外论”，声称美国是人类历史上最好的国家。然而，该国的监狱系统从方方面面都表明，这种说法根本站不住脚。

由于非裔美国人被定罪和遭监禁的比例过高，美国司法系统饱受批评。一些人指出，这种现象的出现明显带有种族主义色彩。另一些人则认为，这不是种族主义问题，但是与国家未能给少数族裔提供机遇令其免受某些环境因素影响有关。无论如何，非裔美国人被监禁的比例过高，这显然是有问题的。

美国监狱系统未能成功改造罪犯，刑满释放人员再犯罪率居高不下足以证明这一点。罪犯未能在服刑期间吸取教训，这对守法公民而言是一种威胁。一些人再次犯罪，其中不乏暴力犯罪，这表明监狱系统辜负了民众的期望。

在这个由白人主导、非裔美国人遭监禁比例过高的司法系统里，存在着令人不安的种族偏见。这一现象表明，美国监狱存在的问题不仅仅与系统功能失调有关，而且涉及种族主义。正因为如此，这个问题长期得不到解决。

随着私营监狱的兴起，问题只会愈演愈烈。这种营利性监狱出于赚钱目的，只为囚犯提供生存所需最低条件。有报告称一些私营监狱人满为患，这势必会侵犯囚犯的人权。此外，非裔美国人遭监禁比例过高也表明，种族主义是私营监狱的生财之道。这就进一步证明，美国确实存在系统性种族主义。

无论是在私营监狱还是公立监狱，囚犯经常主动或被迫加入以种族划分的帮派，这就引发了一系列问题。

首先，监狱里的帮派之间经常发生大规模斗殴，这种斗殴有时是致命的。这不仅对囚犯构成威胁，也与政府关于种族平等的言论背道而驰。狱方本应解散这些帮派，然而它们却对此视而不见。

第二，这种带有种族主义色彩的犯罪组织会影响囚犯在服刑期间的改造，导致他们再次犯罪。

第三，在监狱外这些帮派通常还有仍在犯罪的成员，这些人还会拉拢刑满释放人员，而这无疑会增加再犯罪率。帮派起到了负面作用，狱方却听之任之，这实在令人费解。

有一种说法是，判断一个社会到底如何，就要看它怎么对待最绝望的公民。有一些囚犯不是因为罪行而是由于不公正的判决而入狱，他们比那些罪有应得者更绝望。理论上说，这部分人更应该专注于狱中的改造，以便在刑满释放后重新融入社会，如此一来也能确保守法公民的安全。

然而，在白人主导的美国司法体系里，非裔美国人遭监禁比例过高，其中包括那些声称因种族问题遭到不公正判决的人。即便是那些认为自己罪有应得者也表示，环境因素导致他们犯罪。国家本应改善他们的生活，以便预防和减少犯罪。然而，一旦入狱，囚犯们面临的是狱友和狱警的虐待。

许多一心想要改善生活的囚犯并未能如愿。那些带有种族主义色彩的犯罪组织让他们不能专心改造，并导致他们获释后再次犯罪。这不仅毁掉了囚犯们的生活，也对守法公民的生活造成威胁，对地方当局构成安全挑战。然而，这么多年来，美国当局未采取任何可靠措施来改善局势。

美国的监狱系统暴露了该国民主的虚伪面目。监狱的系统性缺陷与种族因素、财政因素密切相关。每一个美国人都应当提升对人权、司法与种族危机的关联性的认知，最终迫使当局改善这一可耻局面。

（作者系俄罗斯美国政治问题分析师安德鲁·科里博克）

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

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