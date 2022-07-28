美国国务院近日发布年度《人口贩运问题》报告，继续捏造新疆所谓“拘留营”“强迫劳动”谎言。美西方编造所谓新疆存在“强迫劳动”谬论，实则是对美方自身强迫劳动罪责的映射和掩盖。多年来，美国“强迫劳动”问题如附骨之疽，令人触目惊心。

“强迫劳动”不在中国而在美国。有数据显示，每年从境外贩卖到全美从事强迫劳动的人口多达10万人。美国所有50个州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩卖案。更令人担忧的是，这一现象愈演愈烈。美国“全国人口贩卖举报热线”的统计显示，2012年至2019年处理的人口贩卖案件从3200多起增至11500多起，呈现显著上升趋势。

被贩卖人口的美国之旅充斥着血泪。2017年7月，美国得克萨斯州圣安东尼奥市一辆厢式货车被发现塞进了近40人，其中9人被活活闷死，多人情况危急。据报道，有些雇佣者与“蛇头”合作，谎称向这些外来移民提供工作机会和绿卡，通过各种条件极其恶劣的偷渡方式，将移民骗来之后，就会扣留他们的护照签证，强迫其从事低技能劳动。更令人心痛的是，被贩卖从事强迫劳动的还包括大量儿童。据非营利机构“美国农场工人就业培训计划”评估，美国至今仍有约50万名童工从事农业劳动，部分童工每周劳作时间超过72小时。从1619年第一批有记录的非洲黑人被运抵北美詹姆斯敦，400余年来紧紧缠绕美国社会的贩卖人口、强迫劳动、性奴役等顽瘴痼疾远未杜绝，相关犯罪活动持续猖獗，受害者数量不断上升，被剥夺童年的少儿仍旧求助无门……美国虽有现代化国家之名，但从这些情况看，奴隶制的幽灵至今还在这片土地上游荡。

美国声称自己是个法治国家，但“公平正义”的法律之光始终无法驱散“强迫劳动”的阴霾。比如，美国《全国劳动关系法》保护对象不覆盖家政工人和农场工人。美国城市研究所和美国东北大学的研究显示，美国执法部门经常对强迫劳动受害者视而不见。此外，在全球与劳工权益相关的8个核心公约中，美国仅批准2个。与强迫劳动直接相关的《强迫劳动公约》《强迫劳动公约补充议定书》《关于废止强迫劳动的公约》等国际劳动权利保护文件，美国一个也没签。这无疑暴露了美国在强迫劳动问题上的真实立场。

美国自身“强迫劳动”问题如此严重，美方一些政客却还有心思捏造万里之外中国新疆所谓“强迫劳动”问题。这充分表明美西方一些人的险恶用心，涉疆指控根本就是无中生有，更有不少报道指出美国对涉疆企业所加制裁的攻击目标是当地就业与民生。就连美国驻华外交官也承认，就是要借“人权”议题打压新疆经济发展、搞乱中国。历数世上厚颜无耻的行径，可谓无出其右者。 （本文来源：经济日报 作者：郭 言）

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