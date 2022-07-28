中国日报网7月27日电 美国最新的经济数据即将发布，经济形势引人关注。美国福克斯新闻网（Fox News）7月26日报道称，美国参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）成员、路易斯安那州联邦参议员约翰·尼利·肯尼迪（John Neely Kennedy）表示，拜登任期内的持续通货膨胀是“美国梦的毒瘤”。

美国福克斯新闻网报道截图

当地时间7月26日，肯尼迪在福克斯电视台《杰西·沃特斯黄金时间》（Jesse Watters Primetime）节目上批评总统拜登时称，拜登相信大政府、更高的税收、更多开支和债务……但这些政策都让美国人深受伤害。

美国参议院司法委员会成员约翰·尼利·肯尼迪

肯尼迪还表示拜登任期最令人感到糟糕的一点就是，最开始被贴上暂时性标签的，但现在却不受约束的通货膨胀。“拜登总统对美国民众最大的伤害就是在他们的钱袋子里，我指的是通货膨胀。”他说，“通胀是总统政策的直接结果，是美国梦的毒瘤。而且，它很猖獗，毫无节制。”

此外，福克斯新闻撰稿人、曾在乔治·W·布什任总统期间曾担任高级顾问的卡尔·罗夫（Karl Rove）26日也在采访中表示，选民们首要关心的是与他们每天的生活息息相关的东西。“当他们去超市，去商店，去加油站的时候，他们花的钱比一两年前要多得多。这是当前经济最令人担心的问题。”他指出，“我们正在经历经济衰退，这也是一场工资衰退，美国人的工资根本追不上他们每天买东西或者要买东西时所支付的费用。”

（编译：高琳琳 编辑：韩鹤）

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