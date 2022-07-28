7月25日上午，第二届中国国际消费品博览会暨全球消费论坛开幕式在海南海口举行。本届消博会继续聚焦“消费精品”定位，展出国内外众多“高、新、优、特”消费精品。其中，新设的5000平方米国货精品馆聚焦国内消费精品和老字号，众多具有中国元素的精品集体亮相，向世界展示古典之美。

以药制香，传承中医药文化

我国古代，人们用香驱疫避秽、熏衣香体、计时、静心等。国货精品馆里，一家参展商展出线香、香牌、香囊等产品，制作和设计具有古典特色。

现场工作人员介绍，产品是借助古法和香，选取了当归、没药、崖柏等十多味入药级别的香材，以药制香。其中一款线香，古法制作，得到了现代技术认证，具有杀菌功效。

和其他同类产品或者精油相比，加入中药的线香有什么优势？工作人员介绍，香药气味彼此之间相互衬托，不相掩蔽，做到了平衡配合，是传统文化里中正之气的象征。

点燃一根香，品味的不只是气味，还有满满的传统文化。

精美国瓷，从国宴走向百姓家

国货精品馆里，一家展商带来了一套曾在国宴上使用过的餐具，是妥妥的国瓷担当。相关负责人说，之所以能走上国宴，就是因为传承和品质。

据介绍，该品牌有两百多年的历史，相关负责人在接受采访时，也一直强调丰厚的文化底蕴是品牌发展到今天的根基。

当然，这也并不意味着一味仿古。根据使用需要，该品牌的产品也包括部分西餐具。该品牌还成立专业的设计团队，设计师来自中央美术学院和景德镇陶瓷大学，从手绘花纸图案、平面排版再到3D建模、效果图渲染，每一件精美作品的背后都是专业与科技的融合。

第二次走进消博会，该品牌负责人表示，希望通过这一平台，能让平常百姓家里也能用上高品质瓷器。

外贸水晶制品搭上“双循环”快车

在一个水晶制品展台，展示出多件具有波西米亚风格的工艺品，公司负责人介绍说，这些产品都是出口到国外的产品，很受欢迎。

为了抓住“双循环”的机遇，该公司再次参加消博会，特别给国内的消费者带来水杯、酒杯、花瓶、果盘等实用性更高的产品。现场工作人员介绍说，这些水晶玻璃制品采用了人工雕刻等技艺，产品的花纹、造型由具有25年工龄的工匠纯手工雕刻和制作，所以消费者买到的产品是独一无二的。该品牌的拿手技术是“套皮工艺”，能让产品的光线折射更好，亮度更高，受到欢迎。

工作人员展示运用了“套皮工艺”的水杯

“我们想抓住“‘双循环’的机遇，扩展一下国内市场，让更多人了解水晶玻璃材质的套皮工艺。”工作人员表示。

民族服饰潮起来

国货精品馆里还能见到民族元素，比如在新疆馆展位，一些服饰结合了中国风盘扣和艾德莱斯花纹的设计。据介绍，艾德莱斯花纹具有民族特色，主要由梳子纹、民族乐器图案演变而来，花纹质朴，线条流畅。

工作人员说，他们的服饰融合了新疆特色，款式时尚，希望能让更多人认识民族文化，喜欢上民族文化。

除此之外，国货精品馆里还有笔墨、黄酒、茶、玉器等各种代表了中国文化底蕴的消费元素。站在消博会的舞台上，国货将具有中国文化特色的产品和设计融入世界舞台，让更多人了解到中国文化，扩展国内市场，走向世界舞台，畅通国内国际“双循环”，为经济增长动力贡献力量。（编辑：曹静 李海鹏）

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