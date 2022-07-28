新华社联合国7月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军27日表示，冲突后国家实现持久和平与发展，关键在于当事国自身努力。国际社会应尊重冲突后国家的主权和主导地位，根据当事国意愿和要求提供建设性帮助。

张军当天在安理会听取建设和平委员会通报后发言说，冲突后国家的国情千差万别，同一国家在不同阶段的需求也有所不同。国际社会要支持当事国探索符合自身国情的发展道路，根据当事国的优先重点有针对性地开展建和工作。

张军说，30年前，时任联合国秘书长加利在《和平纲领》报告中首次提出建设和平的概念。30年后的今天，建设和平已经成为联合国消除冲突根源、实现持久和平的重要手段。当前，国际形势的不确定性、不稳定性有所上升，冲突和冲突后国家实现长治久安面临更大挑战。联合国和国际社会要加大投入力度，加强统筹协调，进一步发挥建设和平工作的重要作用。

张军表示，建设和平的内涵十分丰富，涉及的领域覆盖方方面面。但对绝大多数冲突和冲突后国家而言，最主要挑战是发展经济、改善民生。中方认为，建设和平工作要坚持发展导向，将建和资源重点用于消除贫困、普及教育、公共卫生等领域。支持冲突和冲突后国家实现可持续发展目标、提升内生发展动力，有利于夯实和平基础。

张军说，联合国和国际社会要帮助当事国加强政府治理能力、可持续发展能力、维护共同安全的能力等，增强当事国的韧性。单边制裁阻碍当事国经济社会发展，损害当事国抵御风险挑战的能力，必须全面、无条件解除。

张军表示，中方支持通过多种方式为建和工作提供充足、可预测的资金支持。要加强创新性伙伴关系，拓展多样化的建和融资渠道。建和基金支持的项目，应该同联合国政治、维和特派团的建和授权明确区分，实现精准投入，避免重复浪费。建设和平委员会是联合国建和架构中唯一的会员国机构，要充分发挥召集作用，加强同建和基金等其他利益攸关方的协调，向冲突和冲突后国家建和工作提供全方位支持。中方支持建设和平委员会同安理会加强互动，形成合力。

张军强调，中方高度重视建和工作，一直通过多双边渠道积极支持冲突和冲突后国家建设和发展。中方先后提出“一带一路”倡议、全球发展倡议，为实现共同发展注入强劲动力。中方向建和基金提供多批捐款，并通过中国-联合国和平与发展基金向许多建和项目提供了资金支持。中方将继续用实际行动支持建设和平事业，为实现持久和平贡献力量。

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