这是7月27日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的黑海粮食外运联合协调中心。新华社记者 沙达提 摄

新华社伊斯坦布尔7月27日电（记者王峰）土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表27日在土耳其最大城市伊斯坦布尔的土耳其国防大学举行黑海粮食外运联合协调中心正式运行仪式。

土耳其国防部长阿卡尔参加仪式并发表讲话。阿卡尔宣布，联合协调中心由土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国各派5名代表组成，代表们通过卫星、网络和其他通信手段监控商业运粮船的航线。

阿卡尔说，在短时间内，滞留在乌克兰黑海港口内的超过2500万吨的粮食将被运往所需国家，“在海上建立这样一个粮食运输安全走廊非常必要”。

阿卡尔说，联合协调中心为从包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口运出的农产品提供安全的海上运输。如各方认为有必要进行海上排雷工作的话，将进行相关安排，目前来看没有排雷需要。

7月27日，在土耳其伊斯坦布尔，土耳其国防部长阿卡尔在黑海粮食外运联合协调中心发表讲话。新华社记者 沙达提 摄

俄罗斯、乌克兰22日就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只等。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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