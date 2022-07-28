新华社万象7月27日电（记者章建华 左胜男）中国军队“和平列车”医疗队26日至27日在老挝人民军103医院开展了医疗服务活动。

参与医疗服务活动的“和平列车”医疗队专家主要来自陆军军医大学第二附属医院和解放军疾病预防控制中心，涵盖呼吸内科、骨科、神经内科、神经外科、感染控制、护理等相关学科专业。

7月26日，在老挝万象老挝人民军103医院，老军卫生专业人员参加中国军队“和平列车”医疗队军医专家组学术讲座。新华社发（曾理摄）

“和平列车”医疗队副队长褚玲玲介绍，军医专家组成员多数参加过援非抗埃、抗震救灾、武汉抗疫等国际、国内医学救援任务，技术精湛、经验丰富，希望能够通过针对性的专科及前沿经验做法的分享，促进中老医疗同道相互了解交流，为提高老挝军民的健康水平、提升医疗技术贡献一份力量。

活动中，“和平列车”医疗队着重考虑老挝军民常见病、多发病相关情况，安排急诊科、耳鼻喉科、心血管外科、内分泌科等科室专家开展义诊。在老挝人民军103医院，军医专家组还与老军卫生专业人员展开座谈交流、学术讲座和新冠肺炎疫情防控宣教。

7月27日，“和平列车”医疗队副队长褚玲玲在老挝万象老挝人民军103医院作学术报告。新华社发（曾理摄）

老挝人民军103医院院长沙翁赛说，“和平列车”医疗队每次到来都为老挝医疗卫生水平的提高发挥重要作用，中方专家在讲座中从基础技术讲到临床应用，详细的传授和耐心的答疑给103医院官兵留下深刻印象，老方医务人员十分珍惜与“和平列车”医疗队专家进行深层次、全方位学习交流的机会。

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