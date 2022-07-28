新华社上海7月27日电 题：第五届进博会筹备稳步推进，开放的大门“越开越大”

新华社记者周蕊、吴宇

7月27日是第五届中国国际进口博览会倒计时100天的日子。最新数据显示，第五届进博会企业展的签约面积达规划面积的85%。进博会筹备的脚步不停，全球展商拥抱进博的热情不减，中国开放大门正在“越开越大”。

进博会筹备脚步不停

尽管经历疫情影响，第五届进博会筹备依然稳步推进。270多家世界500强和行业龙头企业已经签约第五届进博会，企业展签约面积达到规划面积的85%。

中国国际进口博览局副局长孙成海说，进博会创新推动展客商信息双向对接，已举办7场分展区线上招商路演，发布600多种产品的意向采购需求和多期展商展品信息。

7月27日，第五届进博会开幕倒计时100天新闻通气会在上海举行，这是通气会现场。新华社记者 方喆 摄

近日，进口博览局还带着100多家进博会参展商、投促机构等，走进江西，这是进博会走进地方系列活动首次在中部地区举办。“通过此行，我充分感受到了中国市场的活力、潜力和韧性。”连续五届参展进博会的贺利氏大中华区总裁艾周平说。

意大利戴博集团是进博会的“新朋友”。戴博水泵（青岛）有限公司市场通讯主管商杰说，企业生产的节能型水泵系统解决方案在行业内颇受认可，但终端用户了解较少，希望能借进博会打开知名度。

招展机构也已开始动起来。“德国企业渴望参与到中国的发展进程中，这些年来，不少德企通过进博会有了实实在在的收获。”中国德国商会华北及东北地区执行董事兼董事会成员晏思说，今年进博会上“德国馆”将再次“如约而至”。

全球展商热情不减

“进博会，我们又来了！”一年一度的进博会，不少全球参展商们与“四叶草”不见不散，第五届进博会，世界500强和行业龙头企业的“回头率”近90%。

来了又来的企业，看中的是中国澎湃大市场的“进博机遇”。“参展进博会后，我们的智慧生命科技产品走出‘四叶草’，帮助更多有需要的人们，进博会不仅是一个展示成果的平台，更是一扇互动交流的窗口。”雅培核心诊断全球副总裁、中国区总经理陈迎说。

来了又来的企业，看中的是“曝光效应”。欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，进博会不仅是首秀新品的大舞台，还能展示企业向绿色低碳消费转型的决心。在第四届进博会上，欧莱雅一款可以节水80%的洗护发“神器”实现亚洲首发，今年，企业还将带来不少低碳产品。

来了又来的企业，看中的是“展品变商品”的加速作用。在第三届进博会上，瓦里安医疗与华中科技大学同济医学院附属协和医院签署了采购意向合作协议。现在，当年在进博会上亚太首展的ProBeam360质子治疗系统已经进入了安装阶段。“这一速度超出预期，坚定了我们继续参展进博会的决心。”瓦里安全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓说。

第四届进博会上的爱德华生命科学展台里，全新一代HemoSphere病人监护仪正在展示。（受访对象提供）

进博会“展品变商品”速度更快，带动更多“展商变投资商”。近日，爱德华生命科学全新一代HemoSphere病人监护仪正式上市，这距离产品在第四届进博会上中国首秀只有不到九个月的时间。爱德华大中华区总经理叶天成介绍，这款智能化产品去年一亮相就吸引了不少医疗机构的注意，这提振了企业深耕中国的信心。今年7月，爱德华进一步加码在华投资，成立香港公司，未来将通过“港澳药械通”等利好政策加速引入更多创新产品。

开放大门“越开越大”

制度保障更优、服务保障更佳、“溢出效应”不断彰显，中国开放的大门“越开越大”，这些都让进博会参展商的获得感不断提升，深耕中国的脚步更加坚定。

近日，海关总署发布2022年第62号公告，明确今年将新增一项创新举措，对符合条件的参展车辆优先检测、出具相关证明。

上海海关相关负责人说，海关支持第五届进博会的便利措施总体来说“稳中有升”，在固化前四届进博会相关支持政策的基础上，进一步提升便利化措施的范围、广度及延伸性。

进博会城市服务保障领导小组办公室主任顾洪辉介绍，上海正在统筹推进17个保障组的筹备工作，持续推进216项重点任务落实和27个重点问题的协调解决，着力提升服务保障的法治化、精细化和智能化水平。

通过第四届进博会，阿富汗商人阿里带来的松子、地毯等展品成为“网红”，在绿地贸易港（虹桥）国际贸易公共服务平台的帮助下，这些网红产品更是“飞”到了全国各地。

7月26日，阿富汗商人阿里预定的首批第五届进博会展品抵达上海。这批展品在国家会展中心（上海）“一街之隔”的绿地贸易港阿富汗馆进行展示后，有望亮相第五届进博会。（采访对象提供）

绿地贸易港集团总经理薛迎杰介绍，贸易港设立了专业的企业服务团队，为海外客商办理经营证照、市场准入及申请政策扶持，将进博会的“溢出效应”推向全国。

上海市商务委主任顾军说，上海60家“6天+365天”常年展示交易服务平台，累计引进进博会展品近21.4万种（件），进口商品2480亿元。

孙成海介绍，第五届进博会不仅积极推动税收优惠、通关便利、市场准入等支持政策常态化，还增加了最不发达国家企业免费摊位数量，以缓解疫情和国际经济不确定性给参展中小企业带来的冲击。

(责编：贾文婷、高歌)