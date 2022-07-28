新华社上海7月27日电（记者周蕊）记者从27日举行的第五届中国国际进口博览会开幕倒计时100天新闻通气会上获悉，第五届进博会企业展的签约面积达规划面积的85%，签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业达270余家。

“第五届进博会努力克服疫情等风险和不确定性带来的不利影响，目前各项工作进展顺利，正按计划有序推进。”中国国际进口博览局副局长孙成海说，世界500强和行业龙头企业的“回头率”近90%，力拓、必和必拓等世界500强企业将首次参展。

孙成海介绍，第五届进博会不仅积极推动税收优惠、通关便利、市场准入等支持政策常态化，还发布了搭建费支持等特别措施，增加最不发达国家企业免费摊位数量，以缓解疫情和国际经济不确定性给参展中小企业带来的冲击。

为加强参展商与采购商的精准对接水平，进博会创新推动展客商信息双向对接，已举办7场分展区线上招商路演，发布600多种产品的意向采购需求和多期展商展品信息。

第五届虹桥国际经济论坛将围绕“全球开放”核心主题和“国际公共产品”定位，发布《世界开放报告2022》和最新世界开放指数。同时，第五届进博会国家展正在邀请有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示。截至目前，已有意大利、巴西、泰国等近50个国家确认参展。

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任顾洪辉介绍，上海正在统筹推进17个保障组的筹备工作，持续推进216项重点任务落实和27个重点问题的协调解决，着力提升服务保障的法治化、精细化和智能化水平。目前，进博会地方立法已进入上海市人大常委会审议阶段，力争第五届进博会举办前颁布实施。

上海市商务委主任、进博会城市服务保障领导小组办公室常务副主任顾军说，上海重点向贸易升级、开放升级、消费升级、产业升级等方向发力，为展商服务从6天拓展到365天，目前已累计认定了60家“6天+365天”交易服务平台，引进进博会展品近21.4万种（件），进口商品2480亿元。

第五届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，由企业商业展、虹桥国际经济论坛、国家综合展、专业配套活动和人文交流活动等组成。

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