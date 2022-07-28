本报记者 薛 丹

近日，伊朗总统莱希、俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在伊朗首都德黑兰举行会谈，并在会后发表的联合声明中表示，反对美国持续非法掠夺叙利亚石油等资源，反对美国非法攫取和转移本应属于叙利亚的石油收入。

据叙利亚通讯社报道，美国在叙利亚东北部哈塞克省的非法驻军近期使用包括油罐车和卡车在内的40辆汽车，在装甲车护送下将其盗采的当地石油运送至伊拉克北部地区。这是7月以来发生的第三起美军盗采当地石油事件。从2015年以“反恐”为名驻军叙利亚开始，美军就没有中止过非法掠夺叙利亚油气资源的行动。

据报道，美军目前控制着叙利亚东北部90%的原油资源。美军将从叙利亚盗采的石油运至伊拉克境内销赃牟利，并将其中的部分美元用以支持叙利亚的库尔德武装，帮助他们采购武器装备以对抗政府军，最终达到“以战养战”的目的。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯联邦对外情报局日前发表声明称，美国在叙利亚东北部大肆盗采石油，每月盗采量高达300万桶，并在黑市进行交易，其中约1/3的被盗石油通过中介卖到伊拉克库尔德自治区。据统计，2021年，叙利亚石油日产量约为8.59万桶，其中7万桶被美国及其支持的反对派武装掠夺，仅有不到1.6万桶用于供给叙国内市场。叙利亚危机爆发以来，该国石油行业的经济损失达1005亿美元。

眼下，叙利亚国内“油荒”不断加剧，大马士革街头等待加油的车辆时常排起长队，车主通常要在烈日下等待数个小时才能加到限量供应的30升汽油，黑市油价则涨到了每升8000叙镑（1美元约合2510叙镑），加剧了民众的生活困难。

叙利亚政府多次谴责美军在叙利亚的盗采行为，称其“令人不齿”。叙利亚石油和矿产资源部长巴萨姆·图马义愤填膺地批评，美国及其盟友“像海盗一样”窃取叙利亚石油。叙利亚外长梅克达德表示，美国在叙利亚大肆掠夺资源，加剧了当地人道主义危机，“美国的所作所为阻碍叙利亚重建进程”。

叙利亚有识之士批评说，美国为利益而来，没利益就走。美国占据叙利亚东北部大片土地，这种非法存在就是霸权主义的体现。尼加拉瓜外长蒙卡达日前批评美国的国际罪行和谎话连篇，指出美国对叙利亚等国的不公正战争是帝国主义、干涉主义的明显例子，其目的是为自身利益而对其他地区国家进行地缘政治控制，并攫取资源。

（本报大马士革7月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 17 版）

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