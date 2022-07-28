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美联储再次加息75个基点 9月或再度大幅加息

2022年07月28日05:35 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿7月27日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会27日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。

　　美联储决策机构联邦公开市场委员会27日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，通胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力；俄乌冲突及其相关事件对通胀造成额外上行压力。委员会“高度关注通胀风险”，并将继续大幅缩减资产负债表规模。

　　美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，接下来几个月内，美联储将寻找“令人信服的”通胀下降的证据，并持续上调利率水平，在9月的会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。鲍威尔6月在美联储28年来首次宣布加息75个基点时曾表示，加息75个基点非同寻常，预计这种幅度的加息不会经常出现。

　　当被问及美国经济是否陷入衰退时，鲍威尔回答说，美国经济虽然增速放缓，但就业市场依然强劲，他不认为美国已进入经济衰退。但他也坦承，美联储避免引发衰退、实现“软着陆”的路径已经变窄，且有可能变得更窄。

　　美国亚特兰大联邦储备银行27日公布最新预测显示，今年第二季度美国实际国内生产总值环比按年率计算将萎缩1.2%。美国商务部数据显示，今年第一季度美国经济萎缩1.6%。如果亚特兰大联储预测成为现实，意味着美国经济陷入技术性衰退。

　　美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，到目前为止，美联储收紧货币政策已对金融市场产生重大影响，上半年股票和债券市场遭遇大幅下跌，一些经济领域增长开始放缓。与此同时，由于利率上升、消费者信心下降，住房需求大幅降温。

　　美国劳工部数据显示，3月至5月美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅连续三个月在8%以上，6月CPI同比增长9.1%，涨幅创近41年新高。

(责编：袁勃、牛镛)

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