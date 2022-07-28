方瑞晴

方瑞晴在韩国留学时留影。

两年前，刚刚结束本科学业的我，开启了前往韩国首尔大学攻读硕士的新征程。彼时，受全球新冠肺炎疫情影响，要不要出国留学是一道摆在准留学生面前的选择题，对我也不例外。思前想后，我认为沉浸在当地的语言环境中、亲身体验异国文化有助于专业学习，最终决定赴韩留学。做好决定，我登上了飞往韩国的飞机。

初来乍到，我对校园的一切都感到新奇。学校远离市区，四周环山、树木繁多、环境优美。在我的手机相册里，有落在枝头的喜鹊、动作敏捷的小松鼠、说不上名的各类植物、云卷云舒的天空……

和大自然朝夕相处的日子固然好，但时间长了，免不了感到孤独。开学初，首尔大学告知学生课程形式为网络授课，很长一段时间，我都没有线下社交活动。幸运的是，随着疫情趋缓，学长学姐组织了不少线下活动。借助这些活动，我得以认识来自不同国家的同学。在与他们的交流中，我对新生活的未知和恐惧也慢慢消失，我们怀有同样的目标，对未来充满美好的期待和信心。

不久后，我加入了首尔大学中国留学生联谊会，遇到了许多志同道合的伙伴。有一次，在组织活动时，我结识了一名博士后学姐。她创办了首尔大学读书会，读书会每月选定一个主题，成员们就该主题进行交流、分享。迄今为止，读书会已经就哲学、心理、古诗词等主题进行过讨论与分享。喜爱读书的我自然不会错过加入其中的机会，我也体会到，在异国他乡，能就感兴趣的书籍同来自祖国的小伙伴分享读书心得，是一件非常美好而难得的事。在参与读书会活动期间，我认识了几名同样喜爱阅读的朋友，和他们组成了读书小组。

有一次，在参加完读书会后，几个成员提到，目前交流读书心得只是小范围的分享，为何不办一个微信公众号让更多喜爱阅读的朋友加入呢？说干就干，我们创建了名为“闲时一盏茶The other sides”的微信公众号，以分享书籍为主，同时也介绍一些科研心得、生活随想。

一天，韩国交通广播电台TBS中文部发布了招募节目的通知，我和小组伙伴跃跃欲试，决定制作一档以“中国古诗词”为主题的节目。之所以选定这个主题，是觉得中国古诗词里蕴含着悠久的传统文化和先贤智慧。在读诗的过程中，我们既可以领略古诗词的古典隽永之美，也可以借古人的智慧，思考现有的生活与未来的路。更重要的是，借助这样一个平台，我们可以向更多人传播中国文化。最终，我们筹划了一档名为“闲时一盏茶，诗作解语花”的主题节目，分享中国古诗词并解析其中含义，同时将古诗词与现代生活相结合进行解读。

去年1月，我们制作的这档古诗词栏目在电台首播，受到了不少好评。还记得主持人评价道：“初次听到这个节目时，惊讶又感动。在快节奏的现代社会，有这么一个充满诗意的节目，带大家关注古诗、欣赏古诗，实属难得。”于我而言，希望通过这档节目，给在异国他乡求学的中国学子带来心灵慰藉，提供一个可以小憩的精神家园，也希望以微薄之力将中国古诗词传播到更远的地方，让更多人感受其价值。

在踏入赴韩求学旅程后，我感到自己实现了蜕变——不再将自己包裹在舒适圈，而是勇敢接受新挑战，与志趣相投的伙伴一起传播中国文化。身在海外，当耳边听到熟悉的中国古诗词时，会热泪盈眶，这正是中国文化对我的滋养。

（作者系韩国首尔大学中国留学生）

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