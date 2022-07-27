新华社海口7月27日电（记者严钰景）27日，第二届中国国际消费品博览会法国国家馆主办方法国商务投资署发布《法国美妆在华增长强劲：市场趋势与前景展望》报告。该报告显示：中国消费水平不断提升，化妆品市场景气度高，零售总额快速上涨，目前，中国已成为法国化妆品的第一大出口市场，法国美妆企业在华投资增长强劲，未来合作面临新机遇，市场前景广阔。

数据显示，2021年，中国化妆品零售总额达4026亿元，同比增加18.4%，市场规模为6184亿元。随着人均可支配收入进一步增长，预计2024年中国化妆品市场规模将突破8000亿元，2025年将突破9600亿元。2020年以来，法国商务投资署协助的法国在华美妆企业数量，每年有40%的增长；在香水香氛品类，中国市场中有超过58%的产品来自法国。

该报告还指出，中国消费者对美妆产品品质有越来越高的要求，近两年，纯净美妆、生物有机等新概念开始在中国市场流行，中国消费者的消费趋势与法国美妆产品的发展趋势吻合，双方合作新机遇不断，市场前景广阔。

(责编：苏缨翔、杨牧)