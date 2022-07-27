人民网北京7月27日电 （记者莽九晨）7月26日，“跑向法国巴黎，向奥林匹克精神致敬”活动启动阶段顺利收官。首都文明工程基金会和《文明》杂志社同日启动“《奥林匹克宣言》—美丽的奥林匹克文化长卷Ⅳ”主题全球征集启动，以2024年巴黎奥运会为契机，促进中法人文交流。

6月23日，首都文明工程基金会与《文明》杂志社联合北京体育大学、新京报、微博体育、腾讯体育、悦跑圈及《北京奥林匹克公园》杂志等共同推出《奥林匹克宣言》全球文明传播第四阶段活动，“跑向法国巴黎，向奥林匹克精神致敬”活动在北京奥林匹克宣言广场和全国各个城市的运动场、户外公园及学校社区体育场等各类跑步健身场所以跑步的形式同步启动，并开启线上线下同步模式。

截止7月26日中午12点，国内外累计358个城市的学校、社区通过悦跑圈APP以“6.23公里＋”累计跑的形式参加了该活动，其中包括日本、意大利、希腊、美国、马来西亚、加拿大等国家的多个城市。数据显示，已有超过45万人通过悦跑圈APP参与，累计里程超过1000万公里。此外，还有很多学生团体和体育爱好者以其他方式参与活动。

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