新华社莫斯科7月26日电（国际观察）落实黑海港口农产品外运协议仍存变数

新华社记者黄河

俄罗斯国防部26日说，根据俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国达成的黑海港口农产品外运协议而成立的四方联合协调中心已开始工作。乌克兰基础设施部部长库布拉科夫25日说，乌方计划本周从乌黑海港口启动粮食外运。

分析人士指出，黑海港口农产品外运协议有望缓解全球粮食短缺状况，但造成全球粮食短缺的主因在于西方加码对俄制裁和乌克兰局势升级，农产品外运协议不能实质性地改变短缺局面。此外，乌克兰局势仍未现转机，俄乌之间缺乏互信，农产品外运协议能否顺利有效落实也存在不确定性。

具有积极意义

俄罗斯、乌克兰22日就黑海港口农产品外运问题在土耳其伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议内容包括：在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只。此外，俄罗斯还与联合国签署了关于推动俄罗斯食品和化肥进入国际市场的谅解备忘录。俄外长拉夫罗夫介绍，这份为期3年的谅解备忘录旨在确保俄罗斯粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。

国际舆论认为，此次达成的“一揽子”协议令世界看到缓解全球粮食紧张的曙光。联合国秘书长古特雷斯说，“黑海上有了一座希望的灯塔”。将农产品运往世界各地的市场将有助于消除全球粮食供应短缺，缓解价格高企的压力。

土耳其总统埃尔多安表示，该协议将在解决全球粮食危机方面发挥重要作用。

据报道，受乌克兰危机影响，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在黑海港口敖德萨无法运出。乌总统泽连斯基说，协议的签署将使乌积压的粮食得以出口，从而缓解全球粮食危机。

土耳其欧亚战略问题专家埃拉伊·居奇吕埃尔说，中东和非洲部分国家以及南美和高加索地区将从乌克兰农产品外运中获益。

危机根源未除

乌克兰危机升级以来，以美国为首的西方一边不断通过增加军援的方式“拱火”，一边对俄罗斯实施了多领域制裁。一些粮食贸易商因担忧遭到制裁而停止在俄业务。同样由于制裁，俄罗斯粮食出口和运输还面临着金融、保险等方面的障碍。

分析人士指出，俄乌两国是全球小麦、玉米等农产品的重要出口国，同时俄罗斯还是世界主要化肥生产国。在西方制裁与乌克兰危机持续的双重影响下，大量谷物滞留在乌南部港口无法运出，让全球粮食短缺状况雪上加霜。

俄总统普京表示，西方国家多年来在经济政策和非法制裁方面的错误导致了全球通货膨胀浪潮，破坏了供应链和产业链，加剧了贫困和粮食短缺情况。

俄副外长韦尔希宁此前在接受媒体采访时说，美国、欧盟等对俄施加的制裁虽不直接针对粮食出口，但间接阻碍了俄面向国际市场的农产品供应。

土耳其地缘政治专家巴勒什·多斯特指出，西方对俄罗斯农产品的出口限制不仅对俄罗斯也对包括西方国家在内的整个世界产生负面影响。放开俄罗斯粮食、化肥的出口是明智决定。西方国家应尽早摒弃通过制裁打压他国的想法和行动，以此推动解决全球粮食危机。

落实存在变数

埃尔多安说，从黑海外运粮食将在未来几天启动。“到目前为止，船只从出发到安全运输等每一个细节都经过讨论，并达成共识。”

多斯特认为，农产品外运协议为解决全球粮食短缺带来希望。下一步，各方需要在执行过程中付出更多努力，在更广泛、包容和详细的工作基础上加强合作。

分析人士认为，乌克兰局势仍未现转机，俄乌之间缺乏互信，农产品外运协议能否顺利落实也存在不确定性。

就在协议签署次日，乌克兰方面指控俄罗斯袭击敖德萨港口。俄国防部回应称，俄军打击的是敖德萨港区一处修船厂，摧毁的是停放在船坞的乌军舰和存放有美国援助乌克兰的“鱼叉”反舰导弹的仓库。这起事件无疑引发了外界对协议落实前景的担忧。

塔斯社援引联合国消息人士的话报道，此次协议并不包括对乌克兰领海水域进行额外排雷作业的内容，运输粮食的船只将沿着各方商定的安全走廊离开黑海。有俄罗斯专家认为，不进行彻底排雷作业非常危险，这极易引发“挑衅事件”，从而破坏已达成的协议。

联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘表示，这些协议建立在各方善意努力的基础上，但西方国家并没有给出不阻碍俄罗斯农产品和化肥出口的保证。（参与记者：王峰）

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