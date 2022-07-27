新华社马尼拉7月27日电（记者闫洁 刘锴）菲律宾内政部长本杰明·阿瓦洛斯27日在一场新闻发布会上证实，该国吕宋岛北部当天发生的7级地震已造成至少4人死亡、60人受伤。

这是7月27日在菲律宾阿布拉省拍摄的受损的建筑。新华社发（菲律宾军方供图）

据菲律宾火山地震研究所发布的信息，这次地震发生在当地时间8时43分（北京时间8时43分），震中位于阿布拉省塔于姆镇西北约3公里处，震源深度17公里。包括首都马尼拉在内的吕宋岛许多地区均有震感，阿布拉省部分地区房屋受损，多条道路暂时封闭。

7月27日，救援人员在菲律宾阿布拉省运送伤者。新华社发（菲律宾军方供图）

菲律宾火山地震研究所说，此次地震为构造地震。强震发生后已记录到数次余震。

中国驻菲律宾使馆已启动应急机制，将密切关注后续情况，为在菲中国公民提供领事保护和协助。目前未接到有中国公民在地震中伤亡的报告。

菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发。

这是7月27日在菲律宾阿布拉省拍摄的受损的建筑。新华社发（菲律宾军方供图）

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