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美国男子因冲击国会被判63个月监禁

2022年07月27日16:46 | 来源：新华网
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　　由于2021年年初参与暴力冲击美国国会，美国男子马克·庞德本月26日被判5年3个月监禁，与先前另一名男子被判刑期相同，均为关联此案的最高量刑纪录。

　　庞德现年56岁，是美国首都华盛顿居民，去年1月6日与其他示威者冲击国会大厦，同年3月17日被捕。今年4月，他承认持危险武器袭击警察、抗拒和妨碍警察公干等多项指控。

　　美国司法部声明说，事发时，庞德先是抡起一根杆子冲警察挥舞，击中警察防暴盾牌，杆子断成两截后，他又抄起另一根更粗的杆子，向其他警察挥舞过去，砸中一名警察的肩膀。

　　值得注意的是，检方主张对庞德判处5年监禁，但是联邦法官塔尼娅·丘特坎最终宣布的量刑更重。

　　丘特坎26日在听证会上说，庞德等人“一旦得不到自己想要的，就决定自己动手拿，而且是诉诸暴力手段去拿”，这不是“不小心卷入此事，而是蓄意袭击和致伤警官”。

　　这名法官宣布判处庞德5年3个月监禁、赔偿2000美元，以及刑满出狱后还将接受为期3年的监外看管。

　　去年12月17日，佛罗里达州54岁男子罗伯特·斯科特·帕尔默同样因冲击国会被判5年3个月监禁，当时创下因此事获刑最高的纪录。

　　在帕尔默获刑之前，佛州男子保罗·阿拉德·霍奇金斯去年7月19日被判8个月监禁，成为首名因冲击国会事件受到重罪指控并获刑者。

　　去年1月6日，美国时任总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方发生冲突，至少一名警察和4名示威者死亡，约140名警察受伤。

　　迄今已有超过850人因冲击国会事件被捕并受到指控。其中，多数人面临非法进入国会等较轻罪名指控，少数人则面临持致命武器、袭击他人等较重罪名指控。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、高歌)

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