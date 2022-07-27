新华社伦敦7月26日电（记者郭爽）英国卫生安全局26日发表公告说，该机构已更新猴痘病例定义，以反映此次猴痘疫情暴发期间的临床表现。该机构当天公布的数据显示，截至25日，英国已累计确诊2367例猴痘病例。

英国卫生安全局指出，自25日起，正痘病毒PCR检测阳性者将视为高度疑似猴痘病例，猴痘病毒PCR检测阳性者则被视为确诊病例。该机构还将猴痘症状扩大到包括生殖器、肛门和周围区域的单个或多个病变、口腔病变和直肠炎症状。

英国卫生安全局26日发布的最新数据显示，截至25日，英国已累计确诊2367例猴痘病例，以及另外65例高度疑似猴痘病例。该机构指出，虽然任何人都可能感染猴痘病毒，但英国大多数猴痘病例仍然发生在男同性恋、双性恋等人群中，并警告公众在参加聚会或活动前，应检查自己是否出现猴痘症状。

该机构国家突发事件主任索菲娅·马基博士说：“英国猴痘病例数继续攀升，病毒主要通过相互关联的性行为网络传播。接种疫苗将进一步加强我们对猴痘疫情的应对能力，因此我们敦促所有符合接种疫苗条件的人接种。”

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、皮疹等。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

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