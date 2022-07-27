人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

英国更新猴痘病例定义

2022年07月27日13:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦7月26日电（记者郭爽）英国卫生安全局26日发表公告说，该机构已更新猴痘病例定义，以反映此次猴痘疫情暴发期间的临床表现。该机构当天公布的数据显示，截至25日，英国已累计确诊2367例猴痘病例。

　　英国卫生安全局指出，自25日起，正痘病毒PCR检测阳性者将视为高度疑似猴痘病例，猴痘病毒PCR检测阳性者则被视为确诊病例。该机构还将猴痘症状扩大到包括生殖器、肛门和周围区域的单个或多个病变、口腔病变和直肠炎症状。

　　英国卫生安全局26日发布的最新数据显示，截至25日，英国已累计确诊2367例猴痘病例，以及另外65例高度疑似猴痘病例。该机构指出，虽然任何人都可能感染猴痘病毒，但英国大多数猴痘病例仍然发生在男同性恋、双性恋等人群中，并警告公众在参加聚会或活动前，应检查自己是否出现猴痘症状。

　　该机构国家突发事件主任索菲娅·马基博士说：“英国猴痘病例数继续攀升，病毒主要通过相互关联的性行为网络传播。接种疫苗将进一步加强我们对猴痘疫情的应对能力，因此我们敦促所有符合接种疫苗条件的人接种。”

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、皮疹等。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部