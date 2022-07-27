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IMF再次下调今明两年世界经济增长预期

2022年07月27日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿7月26日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）26日将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%，这是该机构继4月下调世界经济增长预期之后的再次下调。

　　IMF当天发布《世界经济展望报告》更新内容，预计世界经济增速将由去年的6.1%放缓至今年的3.2%，比4月预测低0.4个百分点；预计2023年世界经济增速为2.9%，比4月预测低0.7个百分点。

　　IMF认为，全球范围内尤其是在美国和欧洲主要经济体高于预期的通货膨胀引发金融环境收紧，乌克兰危机的负面溢出效应等进一步冲击世界经济。

　　具体来看，美国2022年和2023年经济增长预期分别为2.3%和1.0%，分别比4月预测下调1.4和1.3个百分点。欧元区今明两年经济增长预期分别为2.6%和1.2%，较4月预测分别下调0.2和1.1个百分点。

　　IMF指出，世界经济面临多重下行风险，包括乌克兰危机导致欧洲突然停止从俄罗斯进口天然气、通胀比预期更难控制、全球金融环境收紧加剧新兴市场和发展中经济体债务问题等。如果这些风险成为现实，通胀进一步上升，世界经济增速在2022年和2023年将分别下降至2.6%和2.0%。

(责编：贾文婷、高歌)

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