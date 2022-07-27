新华社金沙萨7月26日电（记者史彧）刚果（金）政府26日说，该国东北部北基伍省近日发生针对联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）的抗议示威活动，造成至少15人死亡，其中包括1名联刚稳定团维和人员和2名联合国警察。

据报道，北基伍省多地近日发生针对联刚稳定团的抗议示威活动，示威者要求联刚稳定团撤离刚果（金）。25日，部分示威人员在北基伍省首府戈马市冲击并洗劫了联刚稳定团办事处；26日，在北基伍省布滕博市，袭击者从刚果（金）警察手中抢夺武器，并向维和人员开火，造成1名联刚稳定团维和人员和2名联合国警察丧生。

刚果（金）政府发言人穆亚亚26日晚在首都金沙萨举行的新闻发布会上说，抗议活动已造成15人死亡、50余人受伤。初步调查显示，布滕博市事件受部族武装“马伊-马伊”渗透影响。穆亚亚呼吁当地民众保持克制冷静，强调刚果（金）政府将尽全力保障联刚稳定团人员和财产安全。

联刚稳定团代理负责人迪亚涅26日晚要求对相关事件进行彻查，并强调联刚稳定团并未向示威人群开枪。

联刚稳定团的前身是成立于1999年的联合国刚果民主共和国特派团（联刚特派团）。鉴于刚果（金）局势进入新阶段，联合国安理会2010年通过决议，从当年7月1日起将其更名为联刚稳定团。

(责编：贾文婷、高歌)