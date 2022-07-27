据了解，一段时间以来，新疆许多群众自发地向联合国人权高专巴切莱特女士发送了电子邮件，讲述了他们的亲身经历，介绍了新疆真实情况，表达了对美西方反华势力攻击抹黑新疆的强烈愤慨。

一是许多暴恐案事件受害者向巴切莱特女士反映了遭受暴恐势力祸害的情况。比如：乌鲁木齐“7·5”打砸抢烧严重暴力犯罪事件的亲历者乌鲁木齐市原铁路职工阿力木江·买提托库说，他在邮件中写道：“我看到延安路公园附近有几辆汽车被点燃了，还有很多人被暴徒追着打，我就竭尽全力地救助，顾不上自己的生命安全，想能救一个就多救一个，就这样我救了28名重伤员。”比如，喀什“7·30”暴恐案受害者亲属喀什艾提尕尔清真寺伊玛目麦麦提·居马说，他在邮件中写道：“2014年7月30日，我父亲在主持完晨礼后，被3名恐怖分子残忍杀害。他的头和眼睛都不是完整的，头颅中间有一个很大的窟窿，脖子上也有被斧头砍伤的痕迹，我想用手去扶，结果手上全都是血。周围的人告诉我，他的肋骨和颈椎都被砍断了。我当时心里非常难过，我想不明白，暴恐分子怎么忍心用这么残忍的手段，杀害一个年过7旬的老人，他们没有父亲吗？他们没有家人吗？”比如：拜城“9·18”严重暴力恐怖事件受害者家属阿吉古丽·吐尔洪说，她在邮件中写道：“恐怖分子让我失去了我最爱的父亲，毁掉了我原本幸福的家庭。我心里非常地痛恨他们，他们必须受到严惩。恐怖分子为了达到自己的险恶目的，残忍杀害像我父亲这样无辜的人，毫无底线、毫无人性，根本不配活在这个世界上。现在，如果再有恐怖分子捣乱破坏幸福安宁的生活，我也会像我的父亲一样勇敢地站出来，和他们斗争到底！”

二是许多教培中心结业学员向巴切莱特女士反映了自己在教培中心学习及结业后的情况。比如，喀什地区疏附县教培中心结业学员在努尔·那买提哈热说，她在邮件中写道：“我们女学员在教培中心期间，各项权利都得到了充分保障，老师对我们都很好。作为教培结业学员，我要郑重声明，在教培中心，没有任何女学员被性侵过！所谓‘教培中心是集中营’‘女性学员被性侵’‘男性学员遭酷刑’都是BBC编造出来的。”比如，吐鲁番市教培中心结业学员艾贝都拉·吾木尔说，他在邮件中写道：“教培中心的学习生活条件非常好，吃住都是免费的。结业后，我利用在教培中心学到的计算机技能，开设了一家电子商务公司，销售吐鲁番干鲜果特产。公司2021年的销售额达到了500多万元，还带动了25名当地农牧民就业。教培中心是一所很好的学校，根本没有所谓的‘强迫劳动’情况。”比如，和田地区墨玉县教培结业学员帕提古丽·喀斯木说，她在邮件中写道：“教培中心实行人性化管理，宿舍非常舒适，提供清真饭菜，有事随时可以请假。结业后，我凭借在教培中心学到的技术，开了甜品店，生意很好。谢谢教培中心把我从宗教极端思想的泥潭中拉了出来，给了我现在的幸福生活。”比如，喀什市教培结业学员阿依古丽·麦麦提说，她在邮件中写道：“自己过去受宗教极端思想感染，强迫家人同汉族群众划清界限、不让孩子去上学......通过教培学习，我认清了宗教极端思想的危害，增强了法律意识，提高了国语水平，还当上了村干部，是教培中心让我重获了新生！”

三是许多宗教人士向巴切莱特女士反映了新疆依法保障宗教信仰自由情况。比如，新疆伊斯兰教协会会长、新疆伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼亚孜说，他在邮件中写道：“新疆全面贯彻宗教信仰自由政策，依法保障信教群众正常的宗教活动和宗教需求。在新疆，信教群众在宗教活动场所内，以及按照宗教习惯在自己家里进行的一切合法宗教活动，如礼拜、封斋、过宗教节日等，都由宗教团体和信教群众自理，受法律保护，任何组织和个人不得干涉。所谓‘新疆限制宗教信仰自由’完全是造谣抹黑。”比如，新疆伊斯兰教协会副会长、和田市加买清真寺哈提甫吾不力艾山·图尔荪尼亚孜说，他在邮件中写道：“这几年，一些地方政府根据当地穆斯林的呼吁和申请，通过新建、迁建、扩建等措施，很好地解决了清真寺危房问题，清真寺建筑更加安全，布局更加合理，深受广大宗教界人士和信教群众欢迎。目前，新疆的清真寺完全能够满足信教群众的需要。所谓新疆‘强拆清真寺’完全是无稽之谈。”比如，新疆伊斯兰教协会副会长、乌鲁木齐市洋行清真寺伊玛目木哈提热木·西日甫说，他在邮件中写道：“近年来，新疆宗教活动场所条件持续改善，清真寺里普遍有水、电、路、气、通讯、广播电视等设施，配备有医药服务、电子显示屏、电脑、电风扇或空调、消防设施、饮水设备，主麻清真寺还有净身设施、有水冲式厕所，极大地方便了信教群众。所谓新疆‘压制伊斯兰教’完全是胡说八道！”

第四，许多专家学者、群众代表向巴切莱特女士反映了新疆各民族优秀传统文化的挖掘、传承与保护情况。比如，新疆大学教授祖力亚提·司马义说，她在邮件中写道：“少数民族优秀传统文化得到保护传承。维吾尔木卡姆艺术、柯尔克孜史诗《玛纳斯》、维吾尔族麦西热甫分别列入‘人类非物质文化遗产代表作名录’，民族语言文字在司法、行政、教育、新闻出版、广播电视、互联网、社会公共事务等领域得到广泛使用。”比如，新疆阿克苏地区新和县加依乐器村村民拜合提亚尔·阿木提说，他在邮件中写道：“我们村的乐器制作已经有300余年的历史了，是‘中国新疆民间手工乐器制作第一村’。目前，全村有7个乐器制作合作社，300多户村民中有三分之一从事乐器制作，能制作20余种民族乐器。”比如，喀什古城文创店老板麦吾兰·图拉克说，她在邮件中写道：“我选择自己热爱的事业，在喀什古城里开了一家文创店。现在店里有两百多件手工艺品和纯手工制作的维吾尔族传统民族服装，能为游客提供复古写真拍摄。我还设计了有新疆元素的手机壳、笔袋、文化衫等各类‘网红’旅游纪念品。”

第五，许多务工人员向巴切莱特女士反映了自主就业创业的情况。比如，喀什地区麦盖提县转移就业人员阿依努尔·艾买尔说，她在邮件中写道：“我从新疆职业技术学院毕业后，知道武汉的企业要来村里招聘，我特别心动，想去大城市发展，拿高工资。跟家里人商量同意后，我和同村的好几个年轻人都顺利应聘成功。根本没有人强迫我外出务工。”比如，和田地区策勒县劳务派遣有限公司负责人吾斯曼江·买提肉孜说，他在邮件中写道：“我们公司主要服务范围是为有务工需求的人员寻找合适的就业岗位、签订就业合同、监督合法执行合同条款，保障务工人员的权益等。公司派遣的务工人员都是自愿报名的，在充分了解后会遵从本人意愿选择就业岗位。通过双方协商，最后达成劳务派遣协议。”比如，新疆中泰海鸿纺织印染有限公司员工米热古丽·玉山说，她在邮件中写道：“我大学毕业后，在网上看到公司的招聘信息后，立即递交了简历，顺利通过招聘考试。公司按规定跟我们签订劳动合同，缴纳‘五险一金’，安排岗前培训，我学到了很多新知识、新技术，工作业绩稳步地提升，生活水平也不断改善”。

今年5月下旬，联合国人权高专巴切莱特女士一行到访新疆，同新疆各界群众进行广泛深入交流，亲眼目睹了新疆社会安定祥和、人民安居乐业的繁荣景象。新疆各界群众向联合国人权高专巴切莱特女士发送邮件，表达了他们的关切和期待。希望联合国人权高专巴切莱特女士能够倾听他们的声音，尊重他们的意见，基于在新疆参访时所见所闻，客观公正地看待新疆人权状况。

（来源：天山网）

(责编：贾文婷、高歌)