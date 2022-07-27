7月25日，习近平主席向第二届中非和平安全论坛致贺信，强调中国始终秉持正确义利观和真实亲诚理念发展对非关系，愿同非洲朋友一道，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，维护以联合国为核心的国际体系，维护国际公平正义，推动落实全球安全倡议，构建新时代中非命运共同体。习近平主席的贺信充分体现了中方对中非和平安全合作的高度重视，为中非加强团结协作、实现共同安全指明了方向。

一段时间以来，非洲安全形势面临诸多不稳定性因素，恐怖主义、新冠肺炎疫情、气候变化、粮食安全等非传统安全威胁突出。在此背景下，中非加强和平安全合作的现实意义更加凸显。本届中非和平安全论坛吸引来自非盟和非洲国家的50个部长级官员和高级代表出席。与会非洲国家代表纷纷表示，中国是非洲值得信赖的好朋友、好伙伴、好兄弟，感谢中方对非洲和平安全的支持帮助，期待与中方加强团结协作，为构建非中命运共同体作出积极贡献。

实现持久和平和普遍安全是中非人民的共同心愿，和平安全合作是中非合作的重要组成部分。在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会、2018年中非合作论坛北京峰会和2021年中非合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席亲自擘画、亲自推动中非和平安全合作，分别提出中非实施和平与安全合作计划、和平安全行动、和平安全工程等一系列重要倡议。习近平主席提出设立中非和平安全论坛，旨在为中非在和平安全领域加强交流提供平台。双方在中非合作论坛框架内的和平安全合作，是携手打造安全共筑的中非命运共同体的重要举措。

同个别域外大国频频为一己私利干预非洲事务不同，中国参与非洲和平安全事务以充分尊重非洲国家意愿、不干涉非洲国家内政、恪守国际关系基本准则为基础。中国支持非洲国家和非盟在非洲和平安全事务中发挥主导作用，支持非洲提升自主维和、维稳和反恐能力，支持非洲国家和非盟等地区组织落实“消弭枪声”倡议，支持联合国为非盟自主维和行动提供资金支持。中国积极参与非洲加强和平安全能力建设。日前举行的非洲之角和平会议，是中非双方共同推进“非洲之角和平发展构想”的重要举措，为地区国家自主解决地区和平与安全问题提供了重要助力。落实中非合作论坛第八届部长级会议提出的和平安全工程，中国还将为非洲援助实施10个和平安全领域项目，继续落实对非盟军事援助，支持非洲国家自主维护地区安全和反恐努力，开展中非维和部队联合训练、现场培训、轻小武器管控合作。

中国长期致力于帮助非洲提升自主发展能力，强调发展和安全并重以实现持久安全，从根本上铲除各种不安全因素滋生的土壤。在发展、维和、斡旋非洲热点问题等诸多方面，中国发挥的积极作用受到广泛赞誉。“中国不干涉非洲国家内部事务，与我们的合作是平等互利的。”乌干达负责区域合作的国务部长约翰·姆林巴表示。

中非从来都是命运共同体，坚持安全上守望相助是构建高水平中非命运共同体的应有之义。在百年变局和世纪疫情交织叠加、世界进入新的动荡变革期之际，中非双方更应秉持中非友好合作精神，践行全球发展倡议和全球安全倡议，朝着共筑安全共同体的美好愿景迈进，为破解全球安全赤字、促进世界和平发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)