新华社北京7月26日电 国家主席习近平夫人彭丽媛26日在北京会见印尼总统夫人伊莉亚娜。

盛夏七月，夏树苍翠。彭丽媛在钓鱼台国宾馆热情欢迎伊莉亚娜陪同佐科总统来华访问。两国元首夫人愉快回忆起双方多次会面的美好情景。

彭丽媛表示，中印尼互为重要邻邦，两国人民友谊源远流长。近年来，两国关系日益密切，民间交往十分热络，印尼是中国游客喜爱的第二大旅游目的地国，期待双方有关领域交流不断深化。伊莉亚娜表示，十分高兴在北京再次见到老朋友，感谢习近平主席和彭丽媛教授热情接待。欢迎更多中国游客到访印尼，祝愿印尼中国长久友好。

两国元首夫人共同欣赏了中国音乐学院师生带来的精彩民乐表演。古筝演奏《渔舟唱晚》音色优美、婉转动人；中国传统民族乐器“阮”和女声独唱改编的印尼经典民歌《船歌》旋律悠扬、悦耳动听。彭丽媛向伊莉亚娜介绍了中国传统民族乐器的悠久历史和演奏技法的艺术特色。伊莉亚娜赞叹中国器乐演奏艺术之美，表示在北京听到中国青年艺术家们演绎印尼歌曲，令我十分感动，中国朋友的真情走进了我的心里。彭丽媛表示，音乐无国界，能沟通心灵、传递友谊。中印尼两国文化相近、艺术相融、理念相通，希望文化交流互鉴为增进双方友谊发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)