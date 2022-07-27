新华社北京7月26日电 2022年7月26日，习近平主席同来华访问的印尼总统佐科举行了亲切友好的会谈。会谈结束后，外交部部长助理吴江浩接受中央媒体采访，介绍两国元首会晤成果。

吴江浩说，佐科总统是北京冬奥会后中方接待的首位外国元首，中国则是他此次东亚之行的首站。习近平主席同佐科总统就新时期中印尼关系发展深入沟通，达成一系列重要共识。双方发表了关于两国元首会晤的联合新闻声明，凸显了元首外交对双边关系发展不可替代的战略引领作用。

两国元首一致认为，中印尼同为发展中大国、重要新兴经济体，共同利益广泛，合作空间巨大，前途命运相连。两国元首在会晤中明确了共建中印尼命运共同体的大方向，这是此访达成的最重要政治成果。双方将以共建命运共同体为统领，持续深化政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的双边关系新格局。

两国元首一致认为，要携手聚焦发展，带动广泛力量，共同为世界疫后复苏贡献更多正能量。深入共建“一带一路”，建设好旗舰项目，确保雅万高铁建设走稳“最后一公里”，加快“区域综合经济走廊”和“两国双园”合作，不断扩大经贸投资规模，促进产业链、供应链深度融合。合力打造落实全球发展倡议亮点工程，推进北加里曼丹工业园等项目建设，拓展数字经济和绿色发展合作。

两国元首一致认为，要展现发展中大国责任担当，践行真正的多边主义，统筹安全和发展两大课题，为推进全球治理提供东方智慧、贡献亚洲力量。中国将继续支持印尼作为今年二十国集团主席国发挥建设性作用，引领二十国集团凝聚共识，共同应对全球性挑战。

两国元首一致同意，要落实好中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，推动“五大家园”建设，弘扬开放的区域主义，共同维护以东盟为中心的区域合作架构。中方欢迎并将支持印尼明年担任东盟轮值主席国。

访问期间，双方还续签了“一带一路”与“全球海洋支点”构想合作谅解备忘录，签署了一系列合作文件，涉及信息、网络安全、疫苗、绿色发展、海洋、产品输华等多个领域。

吴江浩最后表示，中印尼合作既有强劲生机，也有无限潜能，更有光明未来。相信在两国元首战略引领下，以共建命运共同体为大方向，中印尼关系将不断取得新的更大发展，持续打造互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋，为增进两国人民福祉、促进亚太长治久安、助力发展中国家团结协作、维护世界和平稳定繁荣作出更大贡献。

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