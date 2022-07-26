新华社北京7月26日电

中华人民共和国和印度尼西亚共和国两国元首会晤联合新闻声明

（2022年7月26日 北京）

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，印度尼西亚共和国总统佐科·维多多于2022年7月25日至26日访问中国。

二、访问期间，习近平主席同佐科总统在亲切友好气氛中举行会谈，双方就中印尼关系及共同关心的国际地区问题全面深入交换意见，达成一系列重要共识。中国国务院总理李克强同佐科总统进行了会见。

三、两国元首积极评价两国合作抗击新冠疫情和经济复苏发展成就。印尼预祝中国共产党第二十次全国代表大会圆满成功，引领中国向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。中国预祝印尼顺利实现2045年建国百年成为发达国家的目标。

四、两国元首认为，中印尼全面战略伙伴关系自2013年建立以来保持强劲发展势头。特别是近年来，面对百年变局和世纪疫情，两国构建了政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”的双边关系新格局，弘扬了发展中大国携手抗疫、共同发展的团结精神和伙伴关系。

五、两国元首认为，中印尼关系具有重大战略意义和深远全球影响，同意确立共建中印尼命运共同体的大方向，打造发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。两国元首指定两国外长进一步探讨命运共同体的要素和原则。

六、双方将加快制定双边关系发展新的五年行动计划，以元首共识为战略指引，依托中印尼高级别对话合作机制及其他现有双边对话机制平台，统筹各领域务实合作，加强区域和多边战略协作，更好地提升两国人民福祉，为维护地区和平稳定、捍卫全球公平正义体现更大责任担当。

七、双方肯定近年来双边贸易合作取得的重大进展，强调致力于提升双边贸易规模。

八、双方将深化高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作，如期建成雅万高铁这一首要旗舰项目，打造“区域综合经济走廊”和“两国双园”等新旗舰项目。

九、双方将扩大发展融资合作，加强农业、减贫、粮食安全等领域合作，培育绿色发展、数字经济等新增长点，在双边和地区层面打造落实全球发展倡议亮点工程，加快实现可持续发展目标。

十、双方将加快恢复包括印尼留学生返华复学在内的人员往来，增加直航航班，密切教育、旅游、青年、地方等领域合作。双方将加强疫苗与基因联合研发和生产合作，助力印尼打造区域疫苗中心。

十一、双方将加强海洋领域各对口部门沟通，强化制度化安排，实施好海上合作基金项目，开展好印尼“国家鱼仓”项目等渔业合作，深挖海洋经济潜力。

十二、双方将落实好中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，弘扬开放的区域主义，强化致力于和平、安全、繁荣和可持续发展的中国东盟全面战略伙伴关系。中方重申支持东盟在区域架构中的中心地位，支持印尼当好2023年东盟轮值主席国。双方将推动“一带一路”倡议同东盟印太展望开展互利合作，推进全球发展倡议重点领域同展望优先领域协同增效，助力落实东盟印太展望。

十三、双方将致力于强化多边主义。印尼重视全球安全倡议，愿同中方共同通过对话和外交途径维护和平与稳定。中方支持印尼当好二十国集团东道主，期待二十国集团领导人峰会圆满成功。双方支持实现布特拉加亚愿景，推动2040年建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体。中方赞赏印尼参与“金砖+”会议，欢迎印尼继续开展相关合作。

十四、访问期间，双方续签了“一带一路”与“全球海洋支点”构想合作谅解备忘录，签署了疫苗与基因联合研究、绿色发展、信息互换和执法、网络安全能力建设、海洋、印尼菠萝输华等领域合作文件。

十五、佐科总统感谢习近平主席以及中国政府和人民给予的热情友好接待，邀请习近平主席赴印尼出席二十国集团巴厘岛峰会。习近平主席表示感谢并预祝峰会圆满成功。

(责编：牛镛、袁勃)