新华社北京7月26日电 国家主席习近平7月26日下午在北京钓鱼台国宾馆同印度尼西亚总统佐科举行会谈。两国元首在亲切友好的气氛中就中印尼关系以及双方共同关心的国际地区问题全面深入交换了意见，达成一系列重要共识。

习近平指出，你是北京冬奥会后中方接待的首位外国元首，充分体现了双方对发展中印尼关系的高度重视。近年来，在我们共同引领下，中印尼关系蓬勃发展，彰显强劲韧性和活力。双方战略互信日益巩固，政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”合作格局不断深化，在维护地区和平稳定、促进世界团结合作方面展现担当，积极有为，树立了发展中大国联合自强、互利共赢的典范。事实证明，发展好中印尼关系不仅符合两国共同长远利益，也在地区和全球层面产生积极深远影响。当前，中国人民正向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，印尼人民也正为实现2045年建国百年目标积极打拼。我愿同你一道，继续从战略高度和长远角度引领中印尼关系行稳致远，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定作出更大贡献。

习近平强调，中国和印尼发展阶段相似，共同利益相连，理念道路相通，前途命运攸关。构建中印尼命运共同体是两国人民的共同心声和普遍期待。很高兴双方确立了共建命运共同体这一大方向。中方愿同印尼以此为统领，巩固战略互信，坚定支持彼此维护主权、安全、发展利益，坚定支持彼此探索符合本国国情的发展道路，坚定支持对方发展经济、提高人民生活水平。双方要推动高质量共建“一带一路”合作不断走向深入，结出更多硕果。力争如期高质量建成雅万高铁，实施好“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重大合作项目。中方将继续全力支持印尼建设区域疫苗生产中心，密切公共卫生合作，愿继续扩大进口印尼大宗商品和优质农副产品。中方愿积极参与建设印尼新首都和北加里曼丹工业园，扩大发展融资合作，在数字经济、绿色发展等领域培育新增长点。

习近平指出，当前世界之变正以前所未有的方式展开，中印尼要同舟共济，展现发展中大国责任担当，践行真正的多边主义，坚持开放的区域主义，为推进全球治理提供东方智慧，贡献亚洲力量。中方全力支持印尼主持召开二十国集团领导人巴厘岛峰会，愿同印尼加强协调配合，确保峰会取得圆满成功。中方也将全力支持印尼当好明年东盟轮值主席国，愿同东盟加强团结协作，聚焦“五大家园”建设，不断释放中国东盟全面战略伙伴关系新动能。中方欢迎印尼继续积极参与“金砖+”合作，赞赏印尼支持和重视全球发展倡议和全球安全倡议，愿同印尼就此加强沟通合作。

佐科表示，我谨预祝中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功，相信在习近平主席坚强领导下，中国未来将取得更大成就。印尼和中国是全面战略伙伴，确立了共建命运共同体的重要目标，彼此合作是互利共赢的，不仅给两国人民带来福祉，也为地区和世界和平与发展作出重要贡献。在当前充满不确定性的国际形势下，印尼和中国的良好合作体现了双方关系的战略性，对地区和世界都是正能量。印尼愿同中方一道，不断深化两国全面战略伙伴关系，为促进地区和平和全球发展作出更大贡献。印尼钦佩中国在扶贫方面取得的杰出成就，愿借鉴中方成功经验。欢迎中方积极参与印尼新首都和北加里曼丹绿色工业园建设，加强“全球海洋支点”构想同共建“一带一路”倡议战略对接，深化投资、技术、疫苗、医疗卫生等领域合作。雅万高铁是印尼快速发展的象征，印尼愿同中方共同努力，确保雅万高铁按时竣工运行，使其成为两国友谊的又一丰碑。感谢中方支持印尼做好二十国集团主席国工作，印尼愿同中方密切协调，推动二十国集团领导人巴厘岛峰会取得成功。作为明年东盟轮值主席国，印尼愿为东盟同中国关系发展作出积极努力。

两国元首还就乌克兰危机等问题交换意见，认为国际社会应该为劝和促谈创造条件，为乌克兰局势缓和降温、稳定全球经济秩序发挥建设性作用，共同维护好来之不易的地区和平稳定局面。

双方发表《中华人民共和国和印度尼西亚共和国两国元首会晤联合新闻声明》并签署关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议与“全球海洋支点”构想有关合作的谅解备忘录以及疫苗、绿色发展、网络安全、海洋等领域合作文件。

当晚，习近平和夫人彭丽媛为佐科和夫人伊莉亚娜举行晚宴。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

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