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（热点观察 漫评）《乱局背后的罪恶之手》系列之二：输出动乱——“五眼联盟”的政治原罪

2022年07月26日17:00 | 来源：中央广电总台国际在线
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（热点观察 漫评）《乱局背后的罪恶之手》系列之二：输出动乱——“五眼联盟”的政治原罪_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_f21f533b-e064-4e3e-8b09-6095496b1553

　　据路透社报道，英国军情六处（MI6）负责人理查德·穆尔日前表示，中国是军情六处的首要情报任务，重要性已超过反恐。此前，美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷和英国军情五处(MI5)负责人肯·麦卡勒姆在伦敦发表演讲时，诬称中国要窃取其技术以获得竞争优势，极力渲染“中国威胁”。这些美英官员不断向中国泼脏水，其真实目的是转移国际社会对“五眼联盟”渗透他国内政黑历史的关注。

　　美国波士顿学院副教授奥罗克在《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中披露，在1947年至1989年的42年间，美国实施了64次隐蔽的政权更迭行动和6次公开行动。美国前总统国家安全事务顾问博尔顿在接受CNN采访时承认，他曾亲自参与策划别国政变。“阿拉伯之春”“颜色革命”等诸多社会变局背后都有“五眼联盟”的黑影，给当地带来持续的政治和社会动荡。

　　打着“民主”“自由”的旗号，向别国输出动乱借以谋取自身利益是美英等“五眼联盟”国家的长期战略，也是这些国家的政治原罪。（热点观察评论员）

(责编：贾文婷、高歌)

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