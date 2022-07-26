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综合消息：奥密克戎毒株新亚型继续在拉美传播

2022年07月26日15:42 | 来源：新华网
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　　新华社加拉加斯7月25日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：近一周，变异新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5在拉美地区继续传播，导致该地区感染人数上升。

　　智利公共卫生研究院统计显示，近期该国感染人数增加主要受奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5扩散影响。截至7月22日，智利2022年累计新增感染2354984例，死亡8537例，分别占疫情开始以来总病例数和总死亡人数的56%和18%。当地专家认为，奥密克戎毒株的高传染性导致感染人数明显增加，但疫苗接种降低了重症和死亡率。

　　智利天主教大学医学系病毒学家梅迪纳日前说，智利处于呼吸道病毒传播季，奥密克戎毒株新亚型BA.5迅速传播，有可能造成新冠感染人数进一步上升，民众应接种疫苗和做好自我防护。

　　巴西卫生部25日报告说，过去24小时该国新增超3万例新冠确诊病例和179例死亡病例。疫情开始至今，巴西累计感染达3362万例，居世界第三；累计死亡677143例，居世界第二，仅次于美国。巴西目前接种第三针新冠疫苗的人口约为总人口数的46.42%，巴卫生部自6月起推动40岁以上成人接种第四剂疫苗。

　　墨西哥卫生部25日报告称过去24小时该国新增新冠确诊病例4231例，累计确诊病例达662万例，目前活跃病例超过19万例。

　　据巴拿马卫生部统计，截至7月23日，该国累计8412人死于新冠病毒，累计确诊约94.8万例。

　　泛美卫生组织本月发布报告说，美洲地区大多数国家已发现奥密克戎毒株BA.5亚型，预计该亚型将成为该地区流行的主要毒株。（执笔记者：徐烨；参与记者：尹南、张笑然、苏津）

(责编：贾文婷、高歌)

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