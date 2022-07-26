新华社海牙7月26日电 专访：中国内需市场发展潜力巨大——访毕马威中国及亚太区主席陶匡淳

新华社记者王湘江

国际知名会计师事务所毕马威中国及亚太区主席陶匡淳日前接受新华社记者书面专访时表示，随着中国居民收入水平不断提高，人们对物质文明和精神文明的追求、对美好生活的向往比以前更加强烈，中国的内需市场发展潜力巨大。

上世纪90年代初，毕马威进入中国内地市场，成为首批获准以中外合作方式开业的国际会计师事务所之一。此后，毕马威在中国内地市场得到长足发展。

陶匡淳认为，中国经济韧性强、潜力大的内生特点没有改变，长期向好的基本面也没有改变，中国经济将稳步恢复并实现长期平稳健康发展。

他说，随着新冠疫情继续得到控制和一揽子稳经济政策加快落地见效，中国的内需有望继续回升，消费将出现补偿性回暖，基建投资有望继续加快推进，制造业投资也将保持平稳态势，下半年中国经济有望恢复性回升。

他认为，尽管新冠疫情和地缘政治等因素对世界经济造成明显冲击，但中国全面深化改革开放的坚定态度和前进步伐不会改变。一个更加开放的中国市场，将为世界提供更多发展机遇和更好的投资环境。

谈到正在海南省海口市举办的2022年中国国际消费品博览会时，陶匡淳说，消博会是联通国内国际市场、促进双循环的平台，既为各国消费精品进入中国市场提供展示交易机会，也为中国各地和其他各国消费精品销往世界创造商机，为国内外企业同台竞技、交流互鉴提供平台，促进采购成交和国际合作。

陶匡淳说，消费在当前拉动中国经济增长的“三驾马车”中发挥重要作用，是刺激生产、增加投资的原动力。扩大内需、促进消费不仅是当前推动国内经济大循环的重要手段，也是持续推进经济转型升级的关键环节。消博会聚焦于扩大内需，汇集满足人民美好生活需要、引领消费升级潮流的国内外优质商品和服务，也有利于进一步促进旅游消费。

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