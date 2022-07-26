新华社联合国7月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵25日表示，石油是利比亚国家重建和民生改善的重要收入来源。中方欢迎利比亚各方排除政治干扰，协商解决石油产业管理和收入分配方面的分歧，保障利石油生产的正常秩序。

戴兵当天在安理会审议利比亚问题时表示，利石油产业应继续由本国管理，石油收入应全部服务于本国人民。被冻结资产是利国家重建的重要资源，有关国家要严格根据安理会决议规定，确保利被冻结资产的完整性。

针对利比亚局势，戴兵说，去年12月24日以来，利比亚政治过渡进程持续面临挑战，对利局势带来的消极影响正逐步显现。利人民迫切希望推进政治过渡，改善经济民生。中方欢迎利比亚国民代表大会和最高国家委员会围绕选举宪法基础取得的进展，鼓励利各方坚持政治解决的大方向，保持积极对话势头，尽快协商解决剩余分歧，为尽早举行选举创造有利条件。

他说，当前形势下，维护利安全稳定应成为各方的最大公约数。中方敦促利各方保持最大限度克制，避免采取任何可能导致局势紧张升级的单边行动，维护来之不易的和平稳定。“5+5”联合军事委员会在维持停火局面、落实停火协议方面发挥关键作用。中方支持委员会同联合国利比亚支助特派团（联利支助团）停火监督组加强合作，尽快实现停火监督机制的全面落地。中方期待在确保军事平衡的前提下，外国在利武装和雇佣兵撤离工作能够取得进展。

在谈到联利支助团的授权时，戴兵说，联利支助团授权即将到期。考虑到利政治进程正处于关键时期，中方支持联利支助团授权延期，安理会应继续保持对利问题的审议频率和关注投入。中方支持来自非洲国家的人选担任秘书长特别代表，希望遴选和任命工作加快取得进展。

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