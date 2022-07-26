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俄气：“北溪-1”管道又一台涡轮机将停运 输气量将减半

2022年07月26日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科7月25日电（记者华迪）俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）25日发表声明说，“北溪-1”天然气管道“波尔托瓦亚”压气站又一台涡轮机自27日起将被迫停止运行，“北溪-1”管道供气量将降至目前的一半。

　　声明说，鉴于维修间隔期结束和涡轮机的技术状况，俄气决定再停运一台“波尔托瓦亚”压气站的西门子燃气涡轮机。自莫斯科时间7月27日7时（北京时间12时）起，“波尔托瓦亚”压气站日供气量将从目前的6700万立方米降至3300万立方米。

　　当天早些时候，俄气表示，已经从德国西门子公司收到加拿大方面提供的有关允许返还送修的“北溪-1”管道涡轮机的文件。但文件没有回应俄方先前提出的一些关切，并“出现一些新问题”。俄气已就一些问题再次向西门子公司寻求澄清和提供必要文件。

　　俄总统普京上周曾警告说，俄气准备于7月底将“北溪-1”的又一台涡轮机送修。如果此前被送至加拿大维修的涡轮机无法及时归还，“北溪-1”日均输气量将继续下调。

　　6月中旬，俄气以德国西门子公司未及时交还俄气送修的涡轮机为由，将经由“北溪-1”号管道输往德国的天然气供应量减少近60%，每天供气量不超过6700万立方米。西门子公司称，涡轮机被送到加拿大维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。7月11日，“北溪-1”暂停输气，展开年度例行维护，并于21日早晨恢复供气，但供气量仅为满负荷运力的40%左右。

　　“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。“北溪-1”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道。

(责编：贾文婷、高歌)

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