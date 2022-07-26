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中国第25批赴刚果（金）维和部队全体官兵荣获联合国“和平勋章”

2022年07月26日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社金沙萨7月25日电 中国第25批赴刚果（金）维和部队全体218名官兵25日在位于刚果（金）南基伍省的中国半岛营区被授予联合国“和平勋章”。

　　遵照联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）命令，中国第25批赴刚果（金）维和部队当天举行授勋仪式。维和部队指挥长邓亮表示，全体维和官兵将珍惜荣誉，一如既往完成好上级赋予的各项维和任务，为世界和平与发展作出新的更大贡献，为祖国争光，为军旗添彩。

　　维和医疗分队队员唐娟说：“‘和平勋章’是对维和军人的褒奖和肯定，我感到无上光荣。我们维和官兵将始终牢记初心使命，胸怀人间大爱，播撒和平希望，继续坚守维和战位，认真履职尽责！”

　　自2021年10月第25批赴刚维和部队全部部署任务区以来，全体维和官兵积极克服困难，直面复杂多变的安全局势，工兵分队先后组织48次工程勘察，高质量完成关键工程2项、大型工程7项、小型工程27项；医疗分队累计接诊521人次，实施手术34台，为联刚稳定团4000余名工作人员提供了良好的医疗保障。

(责编：贾文婷、高歌)

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