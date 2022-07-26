新华社北京7月25日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰基础设施部部长库布拉科夫25日说，乌方计划本周从乌黑海港口启动粮食外运。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，俄罗斯武装力量对乌克兰敖德萨港军事基础设施的打击，“不会也不应该”影响根据黑海港口农产品外运相关协议而启动的粮食运输。

——乌克兰基础设施部部长库布拉科夫25日在基辅举行的新闻发布会上说，乌方计划本周从乌黑海港口启动粮食外运。他说，关于黑海港口农产品外运联合协调中心的内部技术文件将在未来两天制定完毕，该协调中心有望于27日开始运行。库布拉科夫说，恢复黑海港口开放有望为乌带来10亿美元的额外收益，乌每月农产品出口量将达到300万吨。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，俄罗斯武装力量对乌克兰敖德萨港军事基础设施的打击，“不会也不应该”影响根据在土耳其伊斯坦布尔签署的黑海港口农产品外运相关协议而启动的粮食运输。佩斯科夫强调，相关打击行动只针对军事基础设施，与用于履行协议和出口粮食的基础设施无关。他还指出，俄罗斯是负责任的天然气供应国，当前天然气供应量减少是因为欧洲自己实施的非法限制。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫25日通报说，俄军使用海基远程高精度武器打击乌西部赫梅利尼茨基州一处转运基地，该基地存放有美国援助乌克兰的“海马斯”多管火箭炮系统和M777榴弹炮炮弹。俄军使用高精度武器打击了位于顿涅茨克地区康斯坦丁诺夫卡居民点的一处乌军临时部署点，打死100余名乌军和外国雇佣兵。俄军还在哈尔科夫州和顿涅茨克地区击落6架乌军无人机。

——乌克兰国家通讯社25日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军对哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克等六个地区进行炮击，乌军在赫尔松地区控制了几处交通要点，阻止了俄军推进。卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代25日在社交媒体上说，俄军24日对卢甘斯克地区的乌军阵地进行多次炮击，并发起三次坦克攻势，但均未获成功。

——塔斯社25日援引俄罗斯联邦安全局消息报道，乌军事情报人员在北约特勤部门支持下，试图通过金钱奖励和确保获得欧盟某国公民身份来诱惑俄军飞行员驾机叛逃。俄联邦安全局已挫败乌方这一企图。

——俄罗斯《生意人报》24日报道，德国西门子公司已于当天向俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）转交了加拿大方面提供的出口许可证，用于返还维修好的“北溪-1”天然气管道涡轮机。目前涡轮机仍在德国待运，如果俄气能够提供海关通关所需文件，涡轮机将在本周起运发往俄罗斯。

——据乌通社报道，乌克兰国防部长列兹尼科夫25日在电视直播节目中说，德国向乌提供的首批三辆“猎豹”式自行高射炮连同上万发弹药当天运抵乌克兰并交付乌军。据乌德两国防长之前达成的协议，德国将向乌方提供15辆“猎豹”式自行高射炮和近6万发弹药，还将帮助训练乌方人员。（参与记者：黄河、陈畅、李东旭、李铭）

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