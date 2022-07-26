□ 高 乔

近日，中国国务委员兼外长王毅对东南亚国家展开一系列外交活动，先后出席澜湄合作第七次外长会、二十国集团外长会，访问东南亚五国，并在广西南宁主持同越南、柬埔寨双边机制会议。中国与东南亚国家高频互动，为推动全球发展倡议在周边率先落地，为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力。

世界正进入新的动荡变革期，亚太地区并不太平。个别大国为维护其霸权地位，重拾冷战思维，重启集团政治，构筑排他“小圈子”，大搞“脱钩”“断链”“筑墙”，对地区和平稳定局面构成严峻挑战。开放还是封闭，合作还是对抗，团结还是分裂，进步还是倒退，成为摆在地区各国面前的重大课题。

面对百年变局和世纪疫情，中国与东盟一道弘扬开放的区域主义，加快推进全面战略伙伴关系建设，加强战略协调，增进团结协作，在“乱云飞渡”中站稳脚跟，为区域发展和全球治理发出积极的和声。

中国与东盟山水相依、心手相连，始终是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。回顾历史，中国率先同东盟建立战略伙伴关系，率先加入《东南亚友好合作条约》，率先同东盟商谈建立自贸区，率先明确支持东盟在区域合作中的中心地位，率先公开表示愿签署《东南亚无核武器区条约》议定书。在中国抗疫艰难时刻，东盟国家第一时间关心慰问、捐款捐物，为中国加油鼓劲。在疫情蔓延后，中方对东盟兄弟倾力相助，毫无保留分享抗疫经验，及时提供疫苗援助，助力东盟打造防疫屏障。中国东盟同心抗疫，淬炼患难与共的深厚情谊。

中国、东盟已互为最大贸易伙伴，双边贸易额较30年前翻了100倍，双方直接投资额累计已超过3100亿美元。中老铁路顺利通车，雅万高铁、中泰铁路、中马和中印尼“两国双园”等一批“一带一路”共建项目喜报频传。中国同湄公河五国打造澜湄流域经济发展带，中老泰推进联通发展构想，中马探讨打通泛亚铁路中线远景，中菲规划推动“大农业、大基建、大能源、大人文”四大重点领域合作……中国与东南亚国家经贸往来结出累累硕果，深度经济合作的蓝图正在绘就。

几十年来，中国与东南亚国家探索形成了以相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度等为重要原则的东盟方式，培育出共同安全、合作安全、综合安全的正向思维，为亚洲持久和平的大厦打牢了桩基。如今，《南海各方行为宣言》积极落实，“南海行为准则”磋商持续推进，分歧争议得到有效管控，海上局势保持总体稳定，航行与飞越自由从未发生问题。军事安全交流走向深入，反恐、应对气变、网络安全、打击跨国犯罪、防灾减灾等非传统安全领域合作成果丰硕。

今年是东盟成立55周年，也是中国东盟全面战略伙伴关系的开局之年。“同一个愿景，同一个认可，同一个共同体”，这是东盟的格言，也是地区国家团结自强的精神写照。在中国与东盟的共同努力下，今天的东南亚已成为发展的高地、合作的热土，也终将成为地区国家和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园。

(责编：贾文婷、高歌)