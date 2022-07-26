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第二届中非和平安全论坛部长会议召开

2022年07月26日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月25日电　（记者刘博通）第二届中非和平安全论坛部长会议25日以视频方式召开。国务委员兼国防部长魏凤和出席会议。

　　魏凤和首先宣读了中国国家主席习近平向本届论坛发来的贺信并表示，习近平主席高度重视中非和平安全合作，提出构建新时代中非命运共同体的重大倡议，为中非加强团结协作、实现共同安全指明了方向。

　　魏凤和说，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，中非双方应秉持中非友好合作精神，践行全球安全倡议，朝着共筑安全共同体的美好愿景迈进。双方应密切战略沟通、加强装备技术合作、深化海上联演联训、拓展专业领域交流，推动中非和平安全合作走深走实。

　　与会非洲国家代表表示，习近平主席发来贺信体现了对非中关系的高度重视。中国是非洲值得信赖的好朋友、好伙伴、好兄弟，感谢中方对非洲和平安全的支持帮助，期待与中方加强团结协作，为构建非中命运共同体作出积极贡献。

　　本届论坛主题为“加强团结协作，实现共同安全”。来自非盟和非洲的50个部长级领导和高级代表出席。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月26日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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