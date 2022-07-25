巴卢穆埃内

今年11月，刚果（金）与中国将迎来两国外交关系正常化50周年。50年来，两国关系历久弥坚、行稳致远。

2021年，两国领导人通电话，达成一系列重要共识，为刚中关系健康稳定发展发挥了强大政治引领作用。两国在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在重大国际和地区问题上密切协调。刚果（金）坚定支持一个中国原则。

多年来，通过签署涵盖农业、卫生、贸易、基础设施等领域的一系列协议和谅解备忘录，刚中友好合作不断深化。在诸多协议中，尤其需要指出的有1973年和1988年两国签订的贸易协定、1997年签署的关于鼓励和相互保护投资协定等。2021年1月，两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，刚果（金）成为非洲第45个“一带一路”合作伙伴。

在这些协议和备忘录的框架下，中国在刚果（金）援建了很多基础设施，如人民宫、烈士体育场、正在建设的金沙萨中部非洲文化艺术中心等。受益于中国政府提供的奖学金，很多刚果（金）大学生和官员获得来华学习和培训的机会。刚果（金）重建离不开中国。

2015年，刚中双方建立了合作共赢的战略伙伴关系。这意味着中国将刚果（金）视为在非洲的重要伙伴，为进一步发展两国关系提供了战略方向。如今，中国已连续多年成为刚果（金）第一大贸易伙伴和主要投资来源国。2021年，刚中双边贸易额约为140亿美元。中国企业在刚果（金）矿业和基础设施领域的投资总额也已超过100亿美元。

除了双边框架外，刚中友好关系还体现在多边层面。自中非合作论坛首届部长级会议2000年在北京举行以来，刚果（金）参与了中非合作论坛每一届会议。

我相信，在两国领导人的战略引领下，以刚中外交关系正常化50周年为契机，进一步深化各领域合作，必将推动刚中关系迈上新台阶。

【作者为刚果（金）驻华大使】

(责编：贾文婷、高歌)