新华社北京7月24日电 7月24日，习近平外交思想学习座谈会在京召开，国务委员兼外长王毅出席会议并讲话，强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，奋力开创新时代中国特色大国外交新局面。

王毅表示，习近平总书记作为中国特色大国外交的总设计师，洞察国际风云、把握时代脉搏、引领世界潮流，提出一系列原创性外交战略策略和重大理念倡议，创立了习近平外交思想，为新时代中国外交提供了根本遵循和行动指南，为解决全球重大问题贡献了中国智慧和中国方案，为推动人类发展与进步凝聚了共识与合力。在习近平外交思想指引下，中国特色大国外交全面推进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦营造了良好环境，为促进人类和平与发展的崇高事业作出了重大贡献。外交战线要进一步学习领会、贯彻落实习近平外交思想，提高政治站位，坚决做到“两个维护”；深化学习研究，持续加强理论武装；指导外交实践，着力增强工作实效；加强阐释宣介，充分彰显世界意义。

座谈会由习近平外交思想研究中心和学习时报社共同举办。

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