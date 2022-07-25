王小龙

1997年7月25日，中国同库克群岛建立外交关系。25年来，中国与库克群岛是相互尊重、平等相待的好兄弟，合作共赢、共同发展的好伙伴，同声相应、开放包容的好朋友。

两国不断深化政治互信。中方坚持大小国家一律平等，始终尊重库克群岛主权和领土完整，秉持正确义利观和真实亲诚理念发展两国友好关系。库方珍视对华关系，坚定奉行一个中国原则，坚信库克群岛的未来同中国紧密联系在一起。2018年11月，习近平主席在访问巴布亚新几内亚期间会见库克群岛时任总理普纳，双方建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

两国坚持共享发展机遇。库方积极参与共建“一带一路”合作。中国始终支持库克群岛政府和人民发展经济、改善民生，在南南合作框架下和力所能及的范围内，向库方提供了不附加任何政治条件的援助，中国援建的学校、体育馆、机场公路等相继投入使用，提高了当地公共基础设施水平。双方在防灾救灾和抗击新冠肺炎疫情方面相互支持，友谊进一步升华。中方愿在发展道路上继续与库方携手前行，为两国人民带来更多福祉。

中国积极维护包括库克群岛在内的太平洋岛国伙伴正当权益，在应对气候变化等问题上为岛国主持公道、仗义执言。库克群岛也在国际组织中积极支持中方立场和诉求。中国、库克群岛和新西兰开展三方合作，顺利完成拉罗汤加岛供水项目，为库克群岛经济社会发展注入源头活水，为中国在南太地区开展三方或多方合作积累了有益经验。

多年来，中国与太平洋岛国关系大步向前发展，有力提升地区人民福祉，为南南合作树立了典范。中国与太平洋岛国关系在双方领导人擘画引领下持续深化，中方作为对话伙伴积极支持太平洋岛国论坛发挥作用，以应对气候变化、新冠肺炎疫情等全球挑战，共谋可持续发展。中国同太平洋岛国的合作从不针对、不排斥第三方。中方始终相信，太平洋足够大，能够容纳更多伙伴一同支持太平洋岛国实现共同发展。中方将坚定不移推进同太平洋岛国友好合作，深化相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

面对世界百年未有之大变局，中国经济活力不减、韧性增强，发展前景更加广阔。中国同太平洋岛国的合作呈现出双边主渠道、多边新平台“双轮驱动”的勃勃生机。中方愿同库方一道，把握机遇，携手前行，推动两国关系不断迈上新台阶。

（作者为中国驻新西兰兼驻库克群岛、纽埃大使）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 03 版）

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