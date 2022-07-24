7月18日至22日，外交部发言人就美国前总统国家安全事务助理承认曾帮助策划其他国家政变、美军盗采叙利亚石油、美国务院在“年度人口贩运报告”中美化自己攻击他国等答记者问，揭批美国侵犯人权的斑斑劣迹。

发言人是如何揭批的？一起来看：

这名美国前高官谈起策划别国政变的经历时，毫无顾忌，颇为得意，这表明，推翻别国政权已经深入美国外交政策的骨髓。

——7月18日，外交部发言人汪文斌

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汪文斌：推翻别国政权已深入美国外交政策骨髓

针对美国前总统国家安全事务助理博尔顿近日在采访中承认自己曾帮助策划其他国家政变一事，外交部发言人汪文斌在7月18日的例行记者会上表示，这名美国前高官谈起策划别国政变的经历时，毫无顾忌，颇为得意，这表明，推翻别国政权已经深入美国外交政策的骨髓。

汪文斌说，美国波士顿学院副教授奥罗克在《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中写道，在1947年至1989年的42年间，美实施了64次隐蔽的政权更迭行动和6次公开行动。冷战结束后，美国的政权颠覆行为并未收敛。多年来，美国在拉美制造政局动荡，卷入“阿拉伯之春”等中东政治动荡，在欧亚地区煽动“颜色革命”，美国高官甚至直接上街支持他国反对派挑动政治对抗。

“博尔顿的言论昭示人们，美国政要鼓吹‘基于规则的国际秩序’，就是确保美国可以肆意对别国进行干涉和颠覆的秩序。”汪文斌说，这样的“规则”和“秩序”无疑是博尔顿之流希望竭力维护的，但却是世界人民所不能允许的。

事实一再表明，那些“捍卫人权”调门喊得最高的国家，恰恰是残害无辜百姓最多的“刽子手”；那些攻击别国人权状况最起劲的国家，恰恰最应该坐到世界人权的“被告席”上。

——7月18日，外交部发言人汪文斌

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外交部发言人呼吁国际社会彻查英美战争罪行和侵犯人权行径

外交部发言人汪文斌7月18日表示，国际社会应对英美犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，此前驻阿富汗的英国“特种空勤团”成员曾多次杀害战俘和手无寸铁的平民，甚至还开展“杀人竞赛”。此外，调查还发现相关部队存在涉嫌伪造现场、长官知情不报等情况。你对此有何评论？

“有关报道令人震惊和愤怒。联想到此前曝光的美国和澳大利亚军人在阿富汗杀害平民事件，美及其盟友践踏人权、辱没良知的暴行并非孤立存在的个案，而是长期、系统性存在的普遍现象。”汪文斌说。

汪文斌说，据报道，2003年至2008年间，有数以千计的伊拉克平民被英国士兵虐待，遭到拘禁、殴打、侮辱、性侵甚至杀戮。美国表现则更为“突出”，近二十年来，美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚等多国发动空袭超过9万次，在空袭中丧生的平民最高或达4.8万名。收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭以及藏身于楼房的村民都会成为美军杀戮的目标。

汪文斌说，更加恶劣的是，美英非但没有检讨自身暴行，反而百般敷衍塞责。有报道指出，英国议会去年推行“海外行动法案”，包庇在海外犯下实施酷刑等严重罪行的英国军人，阻碍对肇事者全面追责。英国国防部声称对英国士兵在阿富汗和伊拉克的行为进行了广泛调查，但90%的战争罪行指控却得不到调查。此前，多名试图调查美军在阿富汗战争罪行的国际刑事法院官员却受到美国政府制裁。

“事实一再表明，那些‘捍卫人权’调门喊得最高的国家，恰恰是残害无辜百姓最多的‘刽子手’；那些攻击别国人权状况最起劲的国家，恰恰最应该坐到世界人权的‘被告席’上。”汪文斌说，国际社会应对英美犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

美方一向鼓吹在人权、法治方面奉行最高标准。但美方在叙利亚所作所为表明，无论是维护人权还是法治，美国都是不及格的。

——7月20日，外交部发言人汪文斌

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汪文斌评美军盗采叙利亚石油：强盗行径

据报道，近日美军再次从占领的叙利亚油井盗采石油并运往伊拉克北部，这已是本月第三次发生类似事件。叙利亚石油和矿产资源部长巴萨姆·图马此前批评，美国及其盟友“像海盗一样”窃取叙利亚的石油和粮食，严重损害叙利亚经济。

对此，外交部发言人汪文斌在7月20日的例行记者会上说，美方行为实属强盗行径。

汪文斌说，当前，叙利亚九成人口生活在贫困线以下，三分之二人口依赖人道援助维持生计，过半人口无法得到粮食保障。美军至今仍霸占着叙利亚主要产粮区和产油区，搜刮掠夺叙利亚国家资源，令当地人道主义危机雪上加霜。有愤怒的叙利亚民众表示，美国为利益而来，没利益就走，他们在叙利亚的存在本身就是恐怖主义的体现。

“美方一向鼓吹在人权、法治方面奉行最高标准。但美方在叙利亚所作所为表明，无论是维护人权还是法治，美国都是不及格的。”汪文斌说，美方应尊重叙利亚主权和领土完整，回应叙利亚人民的呼声，立即解除对叙利亚的单边制裁，立即停止掠夺叙利亚国家资源，尽快给叙利亚人民一个交代，以实际行动弥补对叙人民造成的伤害。

美方年复一年罔顾事实，在人口贩运问题上炮制虚假“报告”，欺骗世人。事实上，美国才是世界头号人口贩运大国。

——7月20日，外交部发言人汪文斌

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外交部发言人：美国是世界头号人口贩运大国

针对美国国务院在日前发布的“年度人口贩运报告”中美化自己、攻击他国，外交部发言人汪文斌7月20日在例行记者会上说，美方年复一年罔顾事实，在人口贩运问题上炮制虚假“报告”，欺骗世人。事实上，美国才是世界头号人口贩运大国。

汪文斌说，无论美方如何掩饰，都洗刷不了自己“奴隶贸易国”的历史原罪。作为一个仅有246年历史的国家，奴隶制度在美国“合法”的延续时间占到了美国建国历史的三分之一。1514年至1866年间至少有3.6万个“贩奴远征队”将上百万的黑人奴隶贩卖到美国。

汪文斌说，无论美方如何辩解，都改变不了自己“强迫劳动来源国、中转国和目的地国”的现实罪状。美国合法和非法行业都存在严重的贩卖人口情况。据美国国务院估计，每年从境外贩卖到全美从事强迫劳动的人口多达10万人。过去5年，美国所有50个州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩卖案。美国“全国人口贩卖举报热线”统计显示，2012至2019年接报案件数从3200多个增加到11500多个，呈现显著上升趋势。每年从境外贩卖到美国从事强迫劳动的10万人中，约50%为未成年儿童。就在不久前，美国得克萨斯州发生了令人痛心的非法移民“死亡货车”惨案，造成至少50人遇难。

“即便在这种情况下，美方报告还将自己美化为‘一类国家’，这是自取其辱。”汪文斌说，“我们敦促美方把对人权的重视体现到纠正自身犯下的人口贩运、强迫劳动等人权罪行的实际行动上，用美方吹嘘的‘最高标准’审视自己，而不是对别国进行污蔑抹黑。”

(责编：贾文婷、崔越)