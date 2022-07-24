新华社布达佩斯7月23日电（记者陈浩）2022年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛匈牙利赛区比赛23日在匈牙利首都布达佩斯落下帷幕。

本届比赛主题为“一起唱，创未来”。匈牙利赛区比赛由匈牙利通格拉格音乐艺术中心承办，青少年组12名选手、成人组20名选手和外国友人组3名选手参加了当天的比赛。经过两轮激烈角逐，伍彤馨以一首《萱草花》获得青少年组冠军，陈璇以《大地飞歌》获得成人组冠军，孔多尔·博格拉尔考演唱了一首《乌兰巴托的夜》，获得评委一致好评，摘得外国友人组桂冠。

中国驻匈牙利大使馆临时代办刘波在视频致辞中感谢承办方秉承促进中匈文化交流、传承中华文化、服务旅匈华人华侨的理念，将歌唱艺术与文化元素完美结合，希望侨胞们携手共创未来，继续为中匈两国关系深入发展做出新的贡献。

匈牙利通格拉格音乐艺术中心主任通格拉格表示，希望参赛选手通过演唱中文歌曲，激发出学习中国文化的更大兴趣。

自2017年匈牙利设置赛区以来，“水立方杯”中文歌曲大赛在匈牙利已成功举办六届比赛。

(责编：贾文婷、崔越)